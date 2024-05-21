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21 травня 2024, 9:39

ЄЦБ зажадав від європейських банків якнайшвидше піти з росії

Європейський центробанк вимагає від банків зони євро прискорити вихід з російського ринку, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Європейський центробанк вимагає від банків зони євро прискорити звільнення з російського ринку, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
Фото:depositphotos

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Що відомо

За словами співрозмовників видання, листи з ЄЦБ отримали всі кредитні організації, які продовжують працювати на російському ринку, незважаючи на озвучені плани скоротити або повністю згорнути бізнес в росії.

Європейський регулятор повідомив банкірам, що робота в росії може обернутися для них американськими санкціями, які, у свою чергу, призведуть до серйозних збитків для банківської системи всієї Європи, розповіло одне з джерел FT.

За його словами, ЄЦБ побоюється, що банки, що зберігають російський бізнес, може спіткати доля латвійського ABLV. Він був викритий у відмиванні грошей та порушенні санкцій проти КНДР, після чого у 2018 році банку було відрізано доступ до фінансової системи США.

Читайте також: Росія за тиждень заарештувала активів європейських банків на загальну суму понад 700 млн євро — ЗМІ

ЄЦБ вимагає від європейських банків вже до червня подати плани виходу з російського ринку, а низка банків вже отримала від регулятора попередження про можливі штрафні санкції.

Райффайзенбанк — найбільший із західних банків, що зберігають присутність у росії, — повинен до 2026 року на дві третини скоротити свій бізнес в росії, включаючи як кредити російським клієнтам, так і міжнародні перекази для них.

Аналогічне розпорядження було видано італійській групі UniCredit, російська «дочка» якої — ЮніКредит Банк — поряд з Райффайзенбанком включена до списку системно значущих і входить до топ-20 за обсягом активів в росії.

Лише французькій групі банків Societe Generale вдалося позбутися російського бізнесу. Її Росбанк продали мільярдеру Володимиру Потаніну, після чого відразу опинився в списках санкцій Британії.

Читайте: У росії заарештували активи Deutsche Bank

Нагадаємо

Райффайзенбанк хоч і анонсував плани згорнути російський бізнес, продовжує залишатися ключовою «фінансовою артерією», що пов'язує економіку росії зі світом.

Торік російська «дочка» принесла банку 1,8 млрд євро прибутку — утричі більше, ніж у довоєнному 2021-му. У травні американський Мінфін направив письмове попередження австрійській Raiffeisen Bank International про можливе запровадження санкцій, аж до відключення від операцій з доларом через роботу в росії.

Всі європейські банки заробляють у росії більше, ніж до початку війни, зазначає Bloomberg. Прибуток ЮніКредит Банку, порівняно з 2021 роком, зріс у 3,3 рази, до 890 млн євро (за 2023 рік), угорського OTP Bank — у 2,75 разу, до 330 млн євро.

Нідерландський ING минулого року заробив у росії 150 млн євро, італійський Intesa — 140 млн євро, німецькі Deutsche Bank і Commerzbank — 40 і 50 млн євро відповідно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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