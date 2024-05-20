рф за тиждень арештувала активів європейських банків на загальну суму у понад 700 млн євро — ЗМІ

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Кроки російського суду з замороження активів двох німецьких та італійського банків повʼязують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків з рф.

Арешти відбулись за позовом «РусХимальянса», дочірньої компанії «Газпрому», у справі про нібито невиконання зобовʼязань по спільному проєкту.

Суд наклав арешт на активи другого за розміром в рф європейського банку, UniCredit на суму 463 млн євро, що еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні, згідно з останнім фінансовим звітом головної російської дочірньої компанії банку.

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В іншому рішенні від того ж дня, суд наклав арешт на активи Deutsche Bank на суму 238,6 млн євро, включаючи майно та кошти на його рахунках у росії.

У п'ятницю 17 травня суд вирішив заарештувати активи німецького Commerzbank. «РусХимальянс» просив заморозити до 94,9 млн євро активів банку, суд задовольнив позов.

Суд постановив, що банк не може продати свій бізнес в росії; для цього йому потрібна згода очільника рф Володимира Путіна.