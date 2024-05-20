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20 травня 2024, 8:43

рф за тиждень арештувала активів європейських банків на загальну суму у понад 700 млн євро — ЗМІ

Суд санкт-петербурга заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам — UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank, що є одним з найбільших кроків рф проти західних фінустанов з початку вторгнення. Про це йдеться уповідомленні Financial Times.

Суд санкт-петербурга заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам — UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank, що є одним з найбільших кроків рф проти західних фінустанов з початку вторгнення.
Фото:depositphotos

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Деталі

Кроки російського суду з замороження активів двох німецьких та італійського банків повʼязують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків з рф.

Арешти відбулись за позовом «РусХимальянса», дочірньої компанії «Газпрому», у справі про нібито невиконання зобовʼязань по спільному проєкту.

Суд наклав арешт на активи другого за розміром в рф європейського банку, UniCredit на суму 463 млн євро, що еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні, згідно з останнім фінансовим звітом головної російської дочірньої компанії банку.

Читайте: В росії арештували активи Deutsche Bank

В іншому рішенні від того ж дня, суд наклав арешт на активи Deutsche Bank на суму 238,6 млн євро, включаючи майно та кошти на його рахунках у росії.

У п'ятницю 17 травня суд вирішив заарештувати активи німецького Commerzbank. «РусХимальянс» просив заморозити до 94,9 млн євро активів банку, суд задовольнив позов.

Суд постановив, що банк не може продати свій бізнес в росії; для цього йому потрібна згода очільника рф Володимира Путіна.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
youknow
youknow
20 травня 2024, 9:34
#
Тепер точно не має перешкод за для передачі прибутків від росактивів Україні. а потім всі росактиви
+
+15
nitrolog
nitrolog
20 травня 2024, 10:36
#
Ну їм казали же щоб виходили з рашки, тепер нехай не жаліються
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