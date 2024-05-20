Суд санкт-петербурга заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам — UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank, що є одним з найбільших кроків рф проти західних фінустанов з початку вторгнення. Про це йдеться уповідомленні Financial Times.
рф за тиждень арештувала активів європейських банків на загальну суму у понад 700 млн євро — ЗМІ
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Деталі
Кроки російського суду з замороження активів двох німецьких та італійського банків повʼязують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків з рф.
Арешти відбулись за позовом «РусХимальянса», дочірньої компанії «Газпрому», у справі про нібито невиконання зобовʼязань по спільному проєкту.
Суд наклав арешт на активи другого за розміром в рф європейського банку, UniCredit на суму 463 млн євро, що еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні, згідно з останнім фінансовим звітом головної російської дочірньої компанії банку.
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В іншому рішенні від того ж дня, суд наклав арешт на активи Deutsche Bank на суму 238,6 млн євро, включаючи майно та кошти на його рахунках у росії.
У п'ятницю 17 травня суд вирішив заарештувати активи німецького Commerzbank. «РусХимальянс» просив заморозити до 94,9 млн євро активів банку, суд задовольнив позов.
Суд постановив, що банк не може продати свій бізнес в росії; для цього йому потрібна згода очільника рф Володимира Путіна.
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