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2 березня 2024, 10:11

З початку року гральний бізнес сплатив податків на 370% більше ніж за аналогічний період 2023 року

За два місяці 2024 року гральний бізнес сплатив 2,2 млрд грн податків, що на 370% більше за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За два місяці 2024 року гральний бізнес сплатив 2,2 млрд грн податків, що на 370% більше за аналогічний період минулого року.
Фото: pixabay.com

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За його словами в січні цього року гральний бізнес сплатив 0,4 млрд грн податків, а в лютому — 1,8 млрд грн. Таким чином бюджет отримав 2,2 млрд грн. При цьому у 2023 році за січень-лютий ця сума становила 0,6 млрд грн.

«І це попри блокування запуску системи онлайн-моніторингу протягом вже двох років сумнозвісним КРАІЛ», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що податки грального бізнесу за 2023 рік перевищили обсяг за 2022 рік у 14 разів. За минулий рік гральний бізнес сплатив 10,4 млрд грн податків.

За весь 2022 рік бюджет отримав лише 730 млн грн.

За оцінками Національного банку, місячний обіг грального бізнесу в Україні складає 12−15 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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2 березня 2024, 10:21
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Что такое игорный бизнес… — это обман для азартных дураков. Но это святой обман — чтобы государство заработало много налогов. Чем больше дураков — тем богаче государство…
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