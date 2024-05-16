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16 травня 2024, 14:37

Концерн Rheinmetall відкриє в Україні завод із виробництва ППО

Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО. Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО.

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На щорічних загальних зборах він оголосив що Rheinmetall планує створити ще одне спільне підприємство в Україні в галузі протиповітряної оборони.

Паппергер також зазначив, що обіцяні наразі 40 БМП Marder 1A3 будуть поставлені в Україну, починаючи з цього місяця до вересня.

При цьому зазначається, що, ймовірно, пройде ще як мінімум рік чи два, перш ніж виробництво зможе розпочатися.

Читайте також: Німецька компанія відкрила новий завод з виробництва безпілотників в Україні

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Німеччині екстремісти підпалили садовий будинок Арміна Паппергера у Германсбурзі в Нижній Саксонії. У листі на платформі Indymedia невідомі зізналися у скоєному, зокрема, звинуватили концерн у постачанні зброї для України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Oligarh
Oligarh
16 травня 2024, 15:16
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Ага, щас
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