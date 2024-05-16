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16 травня 2024, 13:12

У квітні електромобілі найбільше купували на Львівщині та у Києві. Найпопулярніші моделі

У квітні 2024 року українці придбали понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше — на Львівщині та у Києві. Про це повідомляє Укравтопром.

У квітні 2024 року українці придбали понад 4,2 тис.
Фото: pixabay.com

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область — 595 од. (93% вживані);
  • місто Київ — 514 од. (65% вживані);
  • Дніпропетровська обл. — 337 од. (76% вживані);
  • Київська обл. — 292 од. (72% вживані);
  • Вінницька обл. — 251 од. (88% вживані).

Читайте також: Де в Україні найбільше купують нові авто. Найпопулярніші моделі квітня

Найпопулярніші електрокари

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • Nissan Leaf — на Львівщині та Вінниччині;
  • Tesla Model Y — на Дніпропетровщині та Київщині;
  • Tesla Model 3 — у Києві.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
16 травня 2024, 13:30
#
Tesla Model Y рулить:)
+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
16 травня 2024, 14:12
#
Дві новини дуже круто стали в ряд. Перша про електроавтомобілі, а друга про дефіцит електроенергії :)
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