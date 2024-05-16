У квітні 2024 року українці придбали понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше — на Львівщині та у Києві. Про це повідомляє Укравтопром.
16 травня 2024, 13:12
У квітні електромобілі найбільше купували на Львівщині та у Києві. Найпопулярніші моделі
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область — 595 од. (93% вживані);
- місто Київ — 514 од. (65% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 337 од. (76% вживані);
- Київська обл. — 292 од. (72% вживані);
- Вінницька обл. — 251 од. (88% вживані).
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Найпопулярніші електрокари
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Nissan Leaf — на Львівщині та Вінниччині;
- Tesla Model Y — на Дніпропетровщині та Київщині;
- Tesla Model 3 — у Києві.
Джерело: Мінфін
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