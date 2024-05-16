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16 травня 2024, 10:55

На аукціоні Прозорро.Продажі продали біткоїн

У системі «Prozorro. Продажі» вперше продали 0,1 біткоїна. Про це стало відомо з даних на сайті «Prozorro. Продажі».

У системі «Prozorro.
Фото:depositphotos

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Деталі

За лот змагалися 13 інвесторів, у ході чого ціна лота зросла з 188 000 грн до 300 001 грн, переможцем аукціону став Роман Зварич.

Подальший процес покупки передбачає підписання протоколу, оплату з банківського рахунку юридичної або фізичної особи та підписання договору купівлі-продажу, який можна здійснити за допомогою електронного цифрового підпису. На завершення отримуєте цифровий актив на свій власний гаманець.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у системі Prozorro. Продажі виставлятимуться цифрові активи. Перший лот — 0,1 біткоїн вже виставлений на продаж.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 травня 2024, 11:16
#
Купив по курсу 75К при реальному курсі 66К. Заради піару чи хз?
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