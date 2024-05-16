На аукціоні Прозорро.Продажі продали біткоїн

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Деталі

За лот змагалися 13 інвесторів, у ході чого ціна лота зросла з 188 000 грн до 300 001 грн, переможцем аукціону став Роман Зварич.

Подальший процес покупки передбачає підписання протоколу, оплату з банківського рахунку юридичної або фізичної особи та підписання договору купівлі-продажу, який можна здійснити за допомогою електронного цифрового підпису. На завершення отримуєте цифровий актив на свій власний гаманець.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у системі Prozorro. Продажі виставлятимуться цифрові активи. Перший лот — 0,1 біткоїн вже виставлений на продаж.