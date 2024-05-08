У системі Prozorro. Продажі виставлятимуться цифрові активи. Перший лот — 0,1 біткоїн вже виставлений на продаж. Про це повідомляє маркетплейс аукціонів Ubiz.ua — акредитований майданчик Prozorro.Продажі.
8 травня 2024, 8:27
На Prozorro. Продажі продаватимуть цифрові активи. Перший лот — біткоїн
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Деталі
- аукціон відбудеться 14 травня 2024 року;
- стартова вартість — 188 000 грн без ПДВ.
Як взяти участь в онлайн-торгах
- За звичайною процедурою Prozorro. Продажі стати учасником аукціону: подати заявку та сплатити гарантійний внесок.
- Виграти аукціон шляхом підвищення ставок.
- Підписати Протокол.
- Офіційно з банківського рахунку юридичної чи фізичної особи здійснити оплату.
- Підписати договір купівлі-продажу (можна і за допомогою електронного цифрового підпису).
- Отримати цифровий актив на власний гаманець.
Джерело: Мінфін
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