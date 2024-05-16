Держстат: Експорт товарів із України скоротився

Експорт товарів із України за перший квартал 2024 року становив 97,2% порівняно із аналогічним періодом минулого року, імпорт — 101,7%. У грошовому вираженні — $10 млрд і $15,9 млрд відповідно. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

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Негативне сальдо склало $5,91 млрд, за перший квартал 2023 року також негативне — $5,36 млрд.

Як зазначається, Україна на 28% збільшила експорт чорних металів на та на 4,2% — олії. Експорт зернових скоротився на 16%.

Зріс імпорт транспорту — на 39%, проте впав імпорт нафтопродуктів — на 46%.

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Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,63 (за перший квартал 2023 року — 0,66).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 205 країн світу.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Україна вийшла на довоєнний рівень експорту. У квітні країна побили новий рекорд експорту товарів з України — 13,1 млн тонн українських вантажів. У грошовому вимірі — на $3,3 млрд. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабної війни. До прикладу, у березні експорт становив 11,8 млн тонн, у січні — 12 млн тонн.