Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 року скоротилося на 11,7% порівняно з аналогічним місяцем 2023 року — до $1,678 млрд із $1,9 млрд. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на Держстат.
Дефіцит зовнішньої торгівлі України в січні 2024 скоротився на 11,7%
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Як змінився експорт та імпорт
Згідно з її даними, експорт товарів з України в січні 2024 року проти січня 2023 року зріс на 8,2% — до $3,4 млрд, імпорт — на 0,7%, до $5,078 млрд.
Держстат уточнив, що в січні-2024 порівняно з груднем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 7,4% — до $3,47 млрд, а імпорту практично не змінився, становивши $5,536 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в січні-2024 року було негативним і становило $2,066 млрд, у грудні-2023 року також зафіксовано негативне сальдо — $2,304 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні 2024 року становив 0,67 (у січні 2023 року — 0,62).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 191 країни світу.
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Вартість усього польського експорту до України досягла рекордних 51,7 мільярда злотих у 2023 році. Вартість імпорту становить 20,3 мільярда злотих. Тобто позитивне сальдо торгівлі з Україною становить 31,4 мільярда злотих. Про це пише Rzeczpospolita із посиланням на дані Центрального статистичного управління Польщі, повідомляє «Громадське».
У 2020 році польський експорт в Україну трохи перевищив 23 мільярди злотих, а через рік зріс майже до 29 мільярдів. У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, експорт уже сягнув 45,6 млрд злотих, а у 2023 році — піднявся до майже 52 млрд злотих. У 2021 році Україна була на 15 місці за експортом Польщі, а торік піднялася на сьоме місце, випередивши США.
Вартість імпорту українських товарів до Польщі також зросла, хоча не так разюче. У 2020 році він становив 11,5 млрд злотих, 2021-му — 19,5 млрд злотих, у 2022 році — 28,1 млрд злотих, а у 2023-му становив 20,3 млрд злотих.
У такий спосіб Україна опинилася серед топ-20 найважливіших постачальників для Польщі. Проте рекордне позитивне сальдо торгівлі Польщі з Україною минулого року було більш як утричі вище, ніж до початку великої війни, у 2021 році.
Видання зазначає, що багато в чому такі показники пов’язані зі збільшенням польського експорту зброї та боєприпасів, машин і обладнання, автотранспорту, а також харчових продуктів, напоїв та добрив.
На тлі блокади кордону виробники молочної продукції обох країн звернулися до урядів України та Польщі із закликом забезпечити, щоб молочна галузь не стала жертвою суперечки. Україна є третім експортним ринком для польських молочних продуктів після Великої Британії та Алжиру.
Президентка Польської молочної палати Агнешка Малішевська стверджувала, що закриття кордону для польських молочних продуктів або обмеження обміну між країнами означатиме величезні проблеми, особливо для польського молочного сектору та виробників молока в Польщі.
Так, експорт польської молочної продукції в Україну становить 3% від загальної кількості. Поляки продають в Україну найбільше стиглих сирів (8% від загального експорту), сиру (3%) та йогуртів (16%). З України натомість імпортують сухе молоко та масло. Імпорт з України теж зріс, але сальдо цієї торгівлі є позитивним для Польщі та становить 96,7 млн євро щорічно.