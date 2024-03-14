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14 березня 2024, 16:59

В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців

В Ірландії з 14 березня українських біженців, які прибувають в країну, розміщуватимуть у державне житло лише на 90 днів. Про це повідомляє thejournal.ie.

В Ірландії з 14 березня українських біженців, які прибувають в країну, розміщуватимуть у державне житло лише на 90 днів.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Новоприбулих біженців із України в Ірландії розміщуватимуть лише на 90 днів у державному житлі, на цей час їм виплачуватимуть скорочені виплати — 38,80 євро на дорослого та 28,90 євро на дитину на тиждень.

Якщо біженець виїжджає із державного житла і орендує його самостійно, може претендувати на вищі виплати. Біженці, які прибули раніше, й надалі отримуватимуть 220 євро на дорослого на тиждень.

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В уряді повідомили про нові центри, де новоприбулих українських біженців розміщуватимуть на 90 днів:

  • Балліоган (Ballyogan Road), Дублін (місткість: 392);
  • Страдбаллі (Stradbally), графство Ліїш, (місткість: 950);
  • Фернбанк (Fernbank), Лімерік (місткість: 250);
  • Панчестаун (Punchestown), графство Кілдер (місткість: 378);
  • центр на вулиці Джеральда Гріффіна (Gerald Griffin Street), місто Корк (місткість: 107).

У Департаменті інтеграції зазначили, що у цих закладах розміщення люди будуть забезпечені харчуванням, пранням та іншими послугами. Підтримка в цих центрах буде зосереджена на орієнтації на життя та роботу в Ірландії, варіантах самостійного пошуку житла та інтеграційною підтримкою.​

Джерело: Мінфін
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