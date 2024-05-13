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13 травня 2024, 19:20

Індія зекономила $25 мільярдів на нафті завдяки росії

Російські постачання сирої нафти та нижчі світові ціни на нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд іноземної валюти в фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022−2023 роками, попри те, що протягом двох фінансових років країна імпортувала майже однакову кількість. Про це пише enkorr.

Російські постачання сирої нафти та нижчі світові ціни на нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд іноземної валюти в фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022−2023 роками, попри те, що протягом двох фінансових років країна імпортувала майже однакову кількість.

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За підрахунками видання Hindustan Times, у 2023−2024 роках Індія імпортувала сирої нафти на суму $132,4 млрд порівняно з $157,5 млрд у 2022−2023 роках.

При цьому протягом 2022−2023 років країна імпортувала 232,7 млн тонн сирої нафти, тоді як у 2023−2024 роках обсяги незначно впали на 0,08% — до 232,5 тонн, а економія у вартісному вираженні зросла приблизно на 16%.

Як зауважують експерти, було дві основні причини значної економії: нижча середня вартість імпорту сирої нафти в Індію в 2023—2024 роках порівняно з 2022−2023 роками та купівля російської нафти за високими знижками.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
13 травня 2024, 19:57
#
Віддайте Україні на відновлення-розкрадання.
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