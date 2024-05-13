Російські постачання сирої нафти та нижчі світові ціни на нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд іноземної валюти в фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022−2023 роками, попри те, що протягом двох фінансових років країна імпортувала майже однакову кількість. Про це пише enkorr.
13 травня 2024, 19:20
Індія зекономила $25 мільярдів на нафті завдяки росії
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За підрахунками видання Hindustan Times, у 2023−2024 роках Індія імпортувала сирої нафти на суму $132,4 млрд порівняно з $157,5 млрд у 2022−2023 роках.
При цьому протягом 2022−2023 років країна імпортувала 232,7 млн тонн сирої нафти, тоді як у 2023−2024 роках обсяги незначно впали на 0,08% — до 232,5 тонн, а економія у вартісному вираженні зросла приблизно на 16%.
Як зауважують експерти, було дві основні причини значної економії: нижча середня вартість імпорту сирої нафти в Індію в 2023—2024 роках порівняно з 2022−2023 роками та купівля російської нафти за високими знижками.
Джерело: Мінфін
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