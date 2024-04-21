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21 квітня 2024, 11:15

Tesla знизила ціни на свої авто у США та Китаї

В пʼятницю 19 квітня, Tesla знизила ціни на $2 000 на свої автомобілі Model Y, Model X і Model S в США та Китаї через кілька днів після того, як поставки найдорожчого у світі автовиробника в першому кварталі не виправдали очікувань ринку. Про це повідомляє Reuters.

В пʼятницю 19 квітня, Tesla знизила ціни на $2 000 на свої автомобілі Model Y, Model X і Model S в США та Китаї через кілька днів після того, як поставки найдорожчого у світі автовиробника в першому кварталі не виправдали очікувань ринку.
Фото: pixabay.com

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Виробник електромобілів знизив ціни в США на базову версію Model Y до $42 990, тоді як дорожчі та продуктивніші версії авто тепер коштують $47 990 і $51 490 відповідно, повідомляється на сайті компанії.

Базова версія Model S тепер коштує $72 990, а дорожча — $87 990. Базова версія Model X наразі коштує $77 990, а дорожча — $92 900.

Tesla North America також повідомила, що після 30 квітня припиняє дію своєї реферальної програми на всіх ринках.

Tesla також знизила ціни майже на $2000 на свої моделі в Китаї, оскільки компанія Ілона Маска бореться з падінням продажів і загостренням цінової війни на електромобілі, особливо проти дешевших китайських авто.

Крім того, у суботу компанія знизила ціну на програмне забезпечення для помічника водія Full Self-Driving — з $12 000 до $8 000.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Tesla відкликає 3 878 електроавтомобілів Cybertruck для заміни накладки на педаль газу, яка може ослабнути та застрягти в обшивці салону.

Джерело: Мінфін
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