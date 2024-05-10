Кабмін виділив понад 7 мільярдів на відбудову енергосистеми — Шмигаль

Кабінет міністрів під час засідання 10 травня ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову української енергосистеми. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проекту», — зазначив Шмигаль.

Також Кабмін виділив додаткові 189,5 млн грн для того, аби продовжити відновлення багатоквартирних будинків на Київщині.

«Минулого року уряд виділяв на ці потреби 639 млн грн. Зараз важливо швидко та якісно завершити всі проекти, щоб люди могли повернутися до своїх осель», — зазначив очільник уряду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Німеччина надасть Україні 45 млн євро у вигляді гранту для відновлення енергетики.