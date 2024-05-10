Німеччина надасть Україні грант на 45 мільйонів євро для відновлення енергетики

Німеччина надасть Україні 45 млн євро у вигляді гранту для відновлення енергетики. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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«Відповідний документ підписав голова правління НЕК „Укренерго“ Володимир Кудрицький та керівництво Німецького банку розвитку KfW», — йдеться у повідомленні.

Загалом, завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW за період військової агресії до НЕК «Укренерго» залучено понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії.

Окремо очільник Міненерго Герман Галущенко подякував німецькій стороні за найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України — 225 млн євро.