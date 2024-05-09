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9 травня 2024, 16:38

Квітень виявився викликом для глобального ринку криптовалют — Binance Research

Аналітичний підрозділ криптовалютної біржі Binance представив щомісячний звіт, у якому детально описує стан криптовалютного ринку у квітні 2024 року.

Аналітичний підрозділ криптовалютної біржі Binance представив щомісячний звіт, у якому детально описує стан криптовалютного ринку у квітні 2024 року.►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниКвітень виявився викликом для глобального ринку криптовалют, позначений зниженням загальної ринкової капіталізації на 11,3%.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Квітень виявився викликом для глобального ринку криптовалют, позначений зниженням загальної ринкової капіталізації на 11,3%. Несприятлива динаміка обумовлена зміною очікувань інвесторів щодо монетарної політики, посиленими геополітичними ризиками та зменшенням потоків у спотові біткоїн-ETF.

Однак, квітень також приніс і позитивні моменти. Наприкінці місяця в Гонконзі розпочались торги шістьма новими ETF, затвердженими регуляторами, що додало ринку оптимізму.

Крім того, обсяги стабільних монет, які прив'язані до долара США, досягли своєї дворічної максимальної позначки, зі стабільним зростанням постачання USDT та USDC.

За даними CoinMarketCap станом на 30 квітня 2024 року, серед топ-10 криптовалют TON та BNB показали відносну стабільність, демонструючи зростання на 1,0% та зниження лише на 1,4% відповідно.

ETH і BTC зазнали зниження близько 8%, проте позитивом для цих криптовалют стало схвалення трьох спотових ETF в Гонконзі.

За даними DeFiLlama, сектор DeFi зазнав незначного зниження загальної заблокованої вартості (TVL) на 0,7% було засвідчено, але Merlin Chain виділився зі зростанням на 1000%, що підняло його TVL вище $1 млрд.

Читайте також: Огляд ринку криптовалют у першому кварталі року — Binance Research

Протоколи Pendle та Hyperliquid також продемонстрували значний прогрес, з TVL у 5 мільярдів доларів для Pendle та перевищенням Hyperliquid маркерів TVL більш традиційних блокчейнів, таких як Aptos, Near та Cardano.

Ринок NFT також продемонстрував спад, знизивши загальний обсяг продажів до 1,11 мільярда доларів, що на 21% менше, ніж минулого місяця. Проте колекції, пов'язані з Bitcoin, продовжують привертати увагу, з особливою популярністю колекцій, таких як Ordinals, PUPS, WZRD та NodeMonkes.

Ці дані свідчать про непрості, але динамічні умови на ринку криптовалют, де інвестори та учасники ринку активно адаптуються до змінних економічних та політичних обставин.

Джерело: Мінфін
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