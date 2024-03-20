США тиснуть на австрійський Raiffeisen, щоб той відмовився від угоди з Дерипаскою — Reuters

Сполучені Штати тиснуть на австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), найбільший західний банк у росії, щоб він відмовився від планів купівлі частки російського олігарха Олега Дерипаски вартістю 1,5 млрд євро в австрійській будівельній компанії Strabag. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, які безпосередньо знайомі з переговорами.

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Втручання Вашингтона, швидше за все, зірве одну з найбільших угод Заходу в росії з початку великої війни в Україні та посилить тиск на австрійську групу, яка обробляє мільярди євро міжнародних платежів для росіян, заявили двоє людей.

Raiffeisen купує частку у віденській Strabag у компанії, яку будівельна група визнала контрольованою Олегом Дерипаскою.

Банк назвав цю угоду, яка проходить через росію, засобом розблокування мільярдів євро, що застрягли в росії, і потенційного послаблення зв'язків з рф. Ця новина в грудні викликала зростання акцій банку, який сильно постраждав через його зв'язки з росією.

За словами джерел, останніми тижнями високопоставлені посадові особи Міністерства фінансів США підкреслили свою стурбованість угодою на зустрічах з банком та австрійською владою. Там зазначили, що Дерипаска перебуває під санкціями.

Представники уряду США, які вважають, що Дерипаска виграє від продажу, вимагали від банку надати деталі про осіб і компанії, які залучені до угоди.

Якщо Raiffeisen, незважаючи на це, просуватиметься вперед і буде доведено, що угода суперечить санкціям США, Вашингтон може накласти на банк штрафні санкції, повідомили двоє людей.

Raiffeisen відмовиться від угоди

Зважаючи на позицію США, одна особа сказала, що австрійська влада не дасть зеленого світла, а інша сказала, що банк сам готується відмовитися від угоди.

Представник банку сказав, що він «ретельно перевірив відповідність угоди Strabag усім застосовним санкціям перед підписанням» і протягом останніх тижнів «проінформував усі відповідні органи, в тому числі Казначейство США та OFAC (Управління з контролю за іноземними активами).

«Само собою зрозуміло, що RBI не буде продовжувати будь-яку угоду, яка порушувала б санкції або наражала RBI на ризик санкцій», — заявив представник банку.

Прес-секретар Дерипаски вказав на попередні зауваження, в яких йшлося, що він не контролює компанію, яка володіє акціями Strabag. Він також назвав санкції Заходу помилковими, які засновані на неправдивих звинуваченнях.

Тісні зв’язки з росією

Через два роки після початку великої війни в Україні подальша присутність Raiffeisen в рф підкреслює тісні відносини між Австрією та росією, а також те, що Відень слугує хабом для готівки з росії та колишніх радянських республік.

Банк є критично важливим фінансовим рятувальним кругом для мільйонів російських клієнтів, які хочуть відправити євро або долари за кордон, підкреслює Reuters.

«Ці розмови відбуваються на тлі триваючого контролю з боку регуляторів за діяльністю Raiffeisen та його російськими зв'язками, який розпочався більше року тому, коли американський санкційний орган OFAC почав вивчати російський бізнес банку.

Підрозділ з питань банківської доброчесності Міністерства юстиції США також перевіряє Raiffeisen у зв'язку з його російським бізнесом", — пише агентство з посиланням на свої джерела.

Прибуток RBI у рф

Raiffeisen Bank International мав величезний прибуток від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну завдяки своєму становищу найбільшого європейського кредитора, що залишається у рф.

За дев'ять місяців 2023 року понад половину прибутку банку надійшло від його російського підрозділу. Банк є одним із найбільших кредиторів у Центральній та Східній Європі.

Обхід санкцій

В грудні 2023 року «Мінфін» писав, що Raiffeisen Bank International уклав з Олегом Дерипаскою угоду про обмін активами, яка дозволяє обійти санкційні обмеження ЄС та передати росіянину його заморожений капітал на суму 1,5 млрд євро.

RBI заявив, що його російська дочірня компанія здійснить грошовий платіж Дерипасці в обмін на його 28% в австрійській Strabag, одній з найбільших будівельних компаній Європи.

Дерипаска

Олег Дерипаска — засновник компаній з виробництва алюмінію «Русал», «Базовий елемент» та En+ Group.

Частка росіянина у Strabag, якою він володів через свою компанію Rasperia, було заморожено минулого року ЄС у відповідь на те, що блок назвав його помічником Кремля у війні проти України.