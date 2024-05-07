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7 травня 2024, 8:38

У ЄС пропонують спрямувати заморожені активи рф на виробництво зброї в Україні

Доходи від заморожених у Європейському Союзі російських активів необхідно спрямувати на виробництво зброї в Україні. Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель на форумі ЄС — Україна з питань оборонної промисловості, в якому взяли участь 140 компаній із 25 країн, пише Forbes.

Доходи від заморожених у Європейському Союзі російських активів необхідно спрямувати на виробництво зброї в Україні.
Фото:depositphotos

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Деталі

Як тільки країни-члени ЄС остаточно узгодять питання використання заморожених російських коштів, їх потрібно буде спрямувати на потреби української оборонної промисловості, зокрема інвестувати в місцеві військові заводи, заявив Боррель.

«Це дозволить заощадити на транспортуванні та уникати затримок», — зазначив він.

Одним із завдань, за словами Борреля, є інтеграція українського ВПК в оборонну екосистему ЄС. Для цього підконтрольні Києву оборонні підприємства повинні «виробляти швидше і більше».

Читайте: G7 розглядає заморожені активи рф як заставу для кредитів Україні — Домбровскіс

Боррель закликав учасників форуму обʼєднати потужності з українськими і пообіцяв фінансування для такої спільної роботи.

Нагадаємо

Більшість заморожених російських активів перебуває в ЄС, зокрема, близько 190 млрд євро російського центрального банку, що зберігаються в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів.

З початку війни вони принесли прибуток у розмірі 3,85 млрд євро, і країни ЄС обговорювали використання цього прибутку для допомоги Україні.

Джерело: Мінфін
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