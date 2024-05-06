Пенсійний фонд спрямував 12,4 мільярда гривень на пенсійні виплати

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Станом на 3 травня профінансовано:

на пенсійні виплати — 12,4 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 2,2 млрд грн, через уповноважені банки — 10,2 млрд грн;

на виплату житлових субсидій та пільг — 2665,8 млн грн;

на страхові виплати — 1326,7 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 179,7 млн грн.

У травні надано 119 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій за квітень у розмірі 50,2 млрд грн, зокрема, 40,7 млрд грн — через уповноважені банки.