Пенсійний фонд України станом на 3 травня спрямував 12,4 млрд грн на пенсійні виплати. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
6 травня 2024, 8:52
Пенсійний фонд спрямував 12,4 мільярда гривень на пенсійні виплати
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Станом на 3 травня профінансовано:
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на пенсійні виплати — 12,4 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 2,2 млрд грн, через уповноважені банки — 10,2 млрд грн;
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на виплату житлових субсидій та пільг — 2665,8 млн грн;
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на страхові виплати — 1326,7 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 179,7 млн грн.
У травні надано 119 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій за квітень у розмірі 50,2 млрд грн, зокрема, 40,7 млрд грн — через уповноважені банки.
Джерело: Мінфін
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