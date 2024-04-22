Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій за квітень у розмірі 50,2 млрд грн, зокрема, 40,7 млрд грн — через уповноважені банки. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
22 квітня 2024, 13:32
Пенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за квітень
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Скільки профінансовано
- на пенсійні виплати — 50,2 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 9,5 млрд грн, через уповноважені банки — 40,7 млрд грн;
- на виплату житлових субсидій та пільг — 5250,8 млн грн;
- на страхові виплати — 2244,6 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1080,5 млн грн.
У квітні надано 739,0 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
P.S. Справочно, за март
выплачено 62,1млрд грн