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22 квітня 2024, 13:32

Пенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за квітень

Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій за квітень у розмірі 50,2 млрд грн, зокрема, 40,7 млрд грн — через уповноважені банки. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій за квітень у розмірі 50,2 млрд грн, зокрема, 40,7 млрд грн — через уповноважені банки.
Фото:depositphotos

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Скільки профінансовано

  • на пенсійні виплати — 50,2 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 9,5 млрд грн, через уповноважені банки — 40,7 млрд грн;
  • на виплату житлових субсидій та пільг — 5250,8 млн грн;
  • на страхові виплати — 2244,6 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1080,5 млн грн.

У квітні надано 739,0 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Читайте: Пенсійний фонд завершив ідентифікацію пенсіонерів-ВПО

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
RSky Car
RSky Car
22 квітня 2024, 15:29
#
Так где моя пенсия, с Февраля не копейки не бачил, куда пропали носильщики?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 квітня 2024, 15:44
#
ПФУ выплачивает пенсии по графику до 25 числа включительно, поэтому это ещё не вся сумма выплат за апрель.

P.S. Справочно, за март
выплачено 62,1млрд грн
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