Пенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за квітень

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Скільки профінансовано

на пенсійні виплати — 50,2 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 9,5 млрд грн, через уповноважені банки — 40,7 млрд грн;

на виплату житлових субсидій та пільг — 5250,8 млн грн;

на страхові виплати — 2244,6 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1080,5 млн грн.

У квітні надано 739,0 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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