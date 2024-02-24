ЦБ Туреччини зберіг ставку на рівні 45% річних

Центральний банк Туреччини зберіг облікову ставку лише на рівні 45% річних. Це перше засідання у циклі посилення грошово-кредитної політики, на якому регулятор не став підвищувати ставку.

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Турецький регулятор заявив, що поточний рівень облікової ставки зберігатиметься доти, доки не відбудеться значного та стійкого зниження основної тенденції щомісячної інфляції та доки інфляційні очікування не досягнуть необхідного діапазону.

У січні річний рівень інфляції у Туреччині був на рівні 64,86%.

Рішення зберегти ставку без змін було очікуваним. Такий прогноз, зокрема, дали усі 11 економістів, опитаних Reuters. На попередньому засіданні регулятор дав сигнал, що посилення грошово-кредитної політики досягло рівня, необхідного для зниження інфляції.

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Минулого тижня новий голова Ц Б Туреччини Фатіх Карахан, який змінив на цій посаді Хафізе Гайє Еркан, також заявив, що нема потреби для подальшого підвищення ставки. Але Карахан наголосив, що ще рано говорити про перехід до зниження ставки.

Це зміцнило аналітиків на думці, що турецький ЦБ зберігатиме «яструбині» настрої доти, доки інфляція не почне сповільнюватися. Це, як очікується, розпочнеться у середині року. До кінця року регулятор розраховує зниження інфляції до 35%.

Медіанний прогноз експертів, опитаних Reuters, передбачає, що до кінця 2024 року ставка в Туреччині опуститься з поточних 45% до 37,5% річних. Лише один із десяти учасників опитування вважає, що ставка залишиться на рівні 45%. Загалом прогнози припускають діапазон від 35% до 45% річних.

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