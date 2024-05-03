НБУ заборонив ломбардам приймати в заставу дрони та тепловізори

Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінансовим установам приймати в заставу за кредитами фізичних осіб дрони, тепловізори та інші товари подвійного використання. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Заборона введена на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», введеного в дію указом президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024.

Заборона вводиться з завтрашнього дня, 4 травня.

До списку товарів подвійного використання, серед іншого, входять: безпілотні літальні апарати (БПЛА), прилади нічного бачення, тепловізори тощо.

Повний список товарів подвійного використання опублікований у додатку до постанови Кабінету міністрів № 86 від 28 січня 2004 року.

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