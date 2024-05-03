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3 травня 2024, 16:13

У найближчій перспективі не варто очікувати відновлення зростання галузі цифрових активів — JPMorgan

Аналітики фінансового гіганта JPMorgan Chase закликали інвесторів зберігати обережну позицію щодо криптовалютного ринку. На їхню думку, найближчим часом не варто очікувати відновлення зростання галузі цифрових активів, пише The Block.

Аналітики фінансового гіганта JPMorgan Chase закликали інвесторів зберігати обережну позицію щодо криптовалютного ринку.
Фото: pixabay.com

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Експерти заявили, що низка факторів становить підвищені ризики для галузі. Серед них падіння інтересу з боку роздрібних інвесторів, низький рівень фінансування криптовалютних венчурних фондів та інші аспекти.

«Зважаючи на відсутність позитивних каталізаторів, ослаблення імпульсу роздрібних інвесторів і присутніх чинників ризику, ми зберігаємо обережну позицію щодо криптовалютних ринків у найближчій перспективі», — заявили в JPMorgan.

Експерти зазначили активний продаж роздрібними інвесторами не тільки криптоактивів, а й акцій на фондових біржах. Окрему увагу в JPMorgan приділили відтоку зі спотових біткоїн-ETF, які більшу частину квітня 2024 року демонструють виведення капіталу.

При цьому аналітики підкреслили, що інституційні інвестори також беруть участь у фіксації прибутку. Здебільшого це стосується тих гравців ринку, хто мав довгі позиції по біткоїну. Водночас частина інституціоналів зберігають спокій і продовжують тримати першу криптовалюту на балансі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 1 травня 2024 року біткоїн обвалився до $57 тисяч. На момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні $59 150.

Аналітики Standard Chartered вважають, що курс біткоїна може впасти до $50 000. Головною причиною зниження вартості біткоїна є відтік коштів зі спотових біткоїн-ETF.

Джерело: Мінфін
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