У найближчій перспективі не варто очікувати відновлення зростання галузі цифрових активів — JPMorgan

Аналітики фінансового гіганта JPMorgan Chase закликали інвесторів зберігати обережну позицію щодо криптовалютного ринку. На їхню думку, найближчим часом не варто очікувати відновлення зростання галузі цифрових активів, пише The Block.

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Експерти заявили, що низка факторів становить підвищені ризики для галузі. Серед них падіння інтересу з боку роздрібних інвесторів, низький рівень фінансування криптовалютних венчурних фондів та інші аспекти.

«Зважаючи на відсутність позитивних каталізаторів, ослаблення імпульсу роздрібних інвесторів і присутніх чинників ризику, ми зберігаємо обережну позицію щодо криптовалютних ринків у найближчій перспективі», — заявили в JPMorgan.

Експерти зазначили активний продаж роздрібними інвесторами не тільки криптоактивів, а й акцій на фондових біржах. Окрему увагу в JPMorgan приділили відтоку зі спотових біткоїн-ETF, які більшу частину квітня 2024 року демонструють виведення капіталу.

При цьому аналітики підкреслили, що інституційні інвестори також беруть участь у фіксації прибутку. Здебільшого це стосується тих гравців ринку, хто мав довгі позиції по біткоїну. Водночас частина інституціоналів зберігають спокій і продовжують тримати першу криптовалюту на балансі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 1 травня 2024 року біткоїн обвалився до $57 тисяч. На момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні $59 150.

Аналітики Standard Chartered вважають, що курс біткоїна може впасти до $50 000. Головною причиною зниження вартості біткоїна є відтік коштів зі спотових біткоїн-ETF.