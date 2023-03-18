Канадська інвесткомпанія придбала власника Pornhub

Нещодавно створена канадська інвестиційна фірма Ethical Capital Partners купила компанію MindGeek, що володіє найбільшими у світі порносайтами, включаючи Pornhub. Сума угоди не розголошується. Про це повідомляє Financial Times.

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MindGeek зареєстрована в Люксембурзі є лідером в індустрії відео для дорослих із моменту появи потокового мовлення.

Згідно з останніми оприлюдненими даними, виручка компанії у 2018 році становила $460 млн. Водночас рентабельність бізнесу часом наближалася до 50%, за словами обізнаних джерел.

Financial Times у 2020 році розібралася у складній структурі власності компанії MindGeek і з'ясувала, що її бенефіціаром є бізнесмен Бернд Бергмайр, який раніше працював у Goldman Sachs, який також використовує ім'я Бернард Бергемар.

Проблеми

З того часу MindGeek зазнала критики за свою бізнес-модель, що призвело до відходу її вищого керівництва і часткової втрати доступу до платіжних систем Visa і Mastercard.

Наприкінці 2020 року компанія опинилася на межі краху після того, платіжні системи Mastercard та Visa заборонили використовувати свої карти на сайті Pornhub через розслідування, які виявили незаконний контент на платформі. Компанія відкинула звинувачення в правопорушеннях.

Що каже новий власник MindGeek

Юрист і співзасновник канадської компанії Ethical Capital Partners Соломон Фрідман повідомив, що судові позови, а також критика MindGeek виникають, на його думку, з нерозуміння того, як компанія захищає свій контент. Це частково було викликано секретністю, що оточувала попередніх власників.

«Я хочу регулярно взаємодіяти із зацікавленими сторонами, зокрема зі ЗМІ», — сказав він.

Фрідман також підкреслив, що новий власник MindGeek хоче забезпечити прозорість бізнесу компанії.

Канадська інвесткомпанія не розкриває суму угоди, а також джерело фінансування, яке дало змогу шести засновникам придбати MindGeek, кількість відвідувачів сайтів якої перевищує 115 млн осіб на добу.