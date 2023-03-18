Канадська інвесткомпанія придбала власника Pornhub

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

18 березня 2023, 16:09 Читать на русском

Канадська інвесткомпанія придбала власника Pornhub

Нещодавно створена канадська інвестиційна фірма Ethical Capital Partners купила компанію MindGeek, що володіє найбільшими у світі порносайтами, включаючи Pornhub. Сума угоди не розголошується. Про це повідомляє Financial Times.

Нещодавно створена канадська інвестиційна фірма Ethical Capital Partners купила компанію MindGeek, що володіє найбільшими у світі порносайтами, включаючи Pornhub.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

MindGeek зареєстрована в Люксембурзі є лідером в індустрії відео для дорослих із моменту появи потокового мовлення.

Згідно з останніми оприлюдненими даними, виручка компанії у 2018 році становила $460 млн. Водночас рентабельність бізнесу часом наближалася до 50%, за словами обізнаних джерел.

Financial Times у 2020 році розібралася у складній структурі власності компанії MindGeek і з'ясувала, що її бенефіціаром є бізнесмен Бернд Бергмайр, який раніше працював у Goldman Sachs, який також використовує ім'я Бернард Бергемар.

Проблеми

З того часу MindGeek зазнала критики за свою бізнес-модель, що призвело до відходу її вищого керівництва і часткової втрати доступу до платіжних систем Visa і Mastercard.

Наприкінці 2020 року компанія опинилася на межі краху після того, платіжні системи Mastercard та Visa заборонили використовувати свої карти на сайті Pornhub через розслідування, які виявили незаконний контент на платформі. Компанія відкинула звинувачення в правопорушеннях.

Що каже новий власник MindGeek

Юрист і співзасновник канадської компанії Ethical Capital Partners Соломон Фрідман повідомив, що судові позови, а також критика MindGeek виникають, на його думку, з нерозуміння того, як компанія захищає свій контент. Це частково було викликано секретністю, що оточувала попередніх власників.

«Я хочу регулярно взаємодіяти із зацікавленими сторонами, зокрема зі ЗМІ», — сказав він.

Фрідман також підкреслив, що новий власник MindGeek хоче забезпечити прозорість бізнесу компанії.

Канадська інвесткомпанія не розкриває суму угоди, а також джерело фінансування, яке дало змогу шести засновникам придбати MindGeek, кількість відвідувачів сайтів якої перевищує 115 млн осіб на добу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 березня 2023, 17:55
#
А не тот ли это Фридман, что является совладельцем украинского Секс-банка.
+
0
Сергій Т
Сергій Т
18 березня 2023, 18:45
#
Коментар спеціаліста: Жінка може спокійно ставитися до перегляду порнографії та для різноманітності та посилення збудження перед статевим актом може подивитися подібні ролики разом із партнером. Хтось сердиться і ревнує, сприймаючи перегляд чоловіком *** як зраду. Хоча формально, зрадою це не є, адже статевого контакту не було.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами