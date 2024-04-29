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29 квітня 2024, 8:50

Як Китай розкручує ціну біткоїну

Нещодавнє зростання біткоїну було викликано притоком коштів у спотові біткоїн-ETF. Проте, це не єдиний чинник його зростання. Чи варто купувати BTC після халвінгу, і чи може він знову пережити вибухове зростання, розповіли Investing та Zerohedge. «Мінфін» вибрав головне.

Нещодавнє зростання біткоїну було викликано притоком спотових біткоін-ETF.

З моменту запуску перших спотових біткоїн-ETF «цифрове золото» зросло на понад 50%. Цьому сприяв безперервний потік грошей інвесторів, що надходять до цих біржових фондів.

Зокрема, у iShares Bitcoin Trust компанії BlackRock приток грошей фіксувався 69 днів поспіль, що посилює позитивні настрої інвесторів у криптовалюту.

Приток біткоїн-ETF

І це ще не все: загальний обсяг пропозиції стейблкоїнів перевищив $165 млрд уперше з червня 2022 року.

Криптовалютний сектор стрімко зростає, досягнувши найвищого рівня за два роки. Це може сигналізувати про подальші бичачі ставки.

Загальна пропозиція стейблкоїнів

Головна підтримка йде з Китаю

Головним драйвером зростання ринку криптовалют став значний відтік китайського капіталу, який спостерігався останніми місяцями.

У жовтні 2023 року він досяг максимального з 2015 року показника у $75 млрд. У цей час криптовалюта торгувалася по $27 тис. і за півроку зросла в 2,7 разів.

Чистий відтік капіталу з Китаю з $11 млрд у лютому до $39 млрд у березні. Таких швидких темпів відтоку капіталу не було з вересня 2023 року.

У Китаї діють жорсткі обмеження на вивезення та використання грошей за кордоном. Так, для виїзду з готівковою сумою, що перевищує $5 тис., потрібно отримати окремий дозвіл. А зняття в банкоматах за кордоном обмежено ¥100 тис. на рік (близько $13,8 тис.). Через цю причину криптовалюта стала для китайців одним із пріоритетних інструментів.

Окрім бажання вийти за ліміти під час подорожей, інтерес до Bitcoin підігрівають девальвація юаня, затяжне падіння фондового ринку та криза на ринку нерухомості. Інвестиційний потенціал Китаю важко переоцінити, оскільки обсяг капіталу майже втричі перевищує американський.

Валютні потоки у березні

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Єдине, що ускладнює інвестиції, — це заборона фінансовим організаціям на території Китаю проводити операції з криптовалютою. З цієї причини інвестори змушені шукати обхідні шляхи та звертатися до P2P-ринку.

Але навіть з огляду на ці складнощі, у Zerohedge вважають, що при збереженні темпів відтоку валюти з Китаю ціна Bitcoin найближчі півроку подвоїться.

Як на ціну біткоїну вплине халвінг

Investing звертає увагу на загальну закономірність поведінки ціни криптовалюти номер один після халвінгу.

У кожному з циклів 2015 та 2018 років спостерігалося значне зростання біткоїну — приблизно від 200% до 300%. Поточний цикл виділяється тим, що новий історичний максимум був встановлений перед халвінгом, чого не було у попередніх циклах.

Вартість BTC після халвінгу


Хоча перспективи здаються обнадійливими, а історичні дані вказують на силу халвінгу, вкрай важливо не забувати про значні корекції на цьому шляху, які варіювалися від мінус 30% до мінус 70%.

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