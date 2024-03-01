Україна вперше пройшла опалювальний сезон на власному газі — Нафтогаз

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«Ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити», — зазначив він.

За його словами, Україна планує й надалі підтримувати тенденцію енергонезалежності.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, ціна газу TTF, який є європейським еталоном, у пʼятницю, 23 лютого, впала до 22,53 євро за МВт·год, найнижчого рівня з травня 2021 року, і спостерігається третє щотижневе зниження поспіль. Влітку 2022 року європейські ціни на газ досягли піка, піднявшись до понад 300 євро за МВт·год.