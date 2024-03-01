Уперше в історії країни Україна змогла пройти опалювальний сезон завдяки власному видобутому газу. Про це повідомив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
1 березня 2024, 16:04
Україна вперше пройшла опалювальний сезон на власному газі — Нафтогаз
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«Ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити», — зазначив він.
За його словами, Україна планує й надалі підтримувати тенденцію енергонезалежності.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, ціна газу TTF, який є європейським еталоном, у пʼятницю, 23 лютого, впала до 22,53 євро за МВт·год, найнижчого рівня з травня 2021 року, і спостерігається третє щотижневе зниження поспіль. Влітку 2022 року європейські ціни на газ досягли піка, піднявшись до понад 300 євро за МВт·год.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12
Украинский газ — это собственность народа Украины! Почему за него вообще нужно платить? В бюджет платиться бабло с налогов — на это бабло должна оплачиваться добыча и доставка газа!
Ну да конечно чинушком СалоРейха все мало — продали Украину!
Дякую, зовсім забув — користується термінологією країни агресора.
а ось обсирати Україну — це якраз 100% ознака малоросійства або взагалі москаля!