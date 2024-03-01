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1 березня 2024, 16:04

Україна вперше пройшла опалювальний сезон на власному газі — Нафтогаз

Уперше в історії країни Україна змогла пройти опалювальний сезон завдяки власному видобутому газу. Про це повідомив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Уперше в історії країни Україна змогла пройти опалювальний сезон завдяки власному видобутому газу.
Фото: freepik.com

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«Ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити», — зазначив він.

За його словами, Україна планує й надалі підтримувати тенденцію енергонезалежності.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, ціна газу TTF, який є європейським еталоном, у пʼятницю, 23 лютого, впала до 22,53 євро за МВт·год, найнижчого рівня з травня 2021 року, і спостерігається третє щотижневе зниження поспіль. Влітку 2022 року європейські ціни на газ досягли піка, піднявшись до понад 300 євро за МВт·год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+15
Nasams Here
Nasams Here
1 березня 2024, 16:19
#
Памʼятаю ціни на газ до 1300$. Карлик, який вирішив погратися в в політику…
+
+45
Strain
Strain
1 березня 2024, 16:26
#
Газ наш, а цены европейские=)
+
+45
3212242
3212242
1 березня 2024, 17:30
#
Якщо у вас є товар, за який готові платити n за кордоном, то чи продаватимете ви його за n/5 для «своїх»?
+
+24
innapcholko
innapcholko
1 березня 2024, 17:57
#
Украина — это социальная страна — это написано в Конституции!!!

Украинский газ — это собственность народа Украины! Почему за него вообще нужно платить? В бюджет платиться бабло с налогов — на это бабло должна оплачиваться добыча и доставка газа!

Ну да конечно чинушком СалоРейха все мало — продали Украину!
+
+15
BobKickass
BobKickass
1 березня 2024, 18:23
#
Феномен малороса, всі йому «должны» при цьому він сам нікому не должен, мобілізація то могилізація і взагалі він із дитинства пацифіст :) Беріть відповідальність за цю країну, за результати всіх попередніх виборів, або на матрасі через Тису звідси :)
+
0
innapcholko
innapcholko
1 березня 2024, 18:40
#
Сразу видно члена партии «СалоРейха»!
+
0
BobKickass
BobKickass
1 березня 2024, 19:58
#
СалоРейха

Дякую, зовсім забув — користується термінологією країни агресора.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
1 березня 2024, 19:58
#
Вся цивілізована Європа — це кругом одні соціальні країни, але ти чомусь не обсираєш європейські країни за їх соціалізм…

а ось обсирати Україну — це якраз 100% ознака малоросійства або взагалі москаля!
+
+45
AllexL
AllexL
1 березня 2024, 17:47
#
Уточните, пожалуйста, где именно европейские цены и конкретное значение этой самой цены ©
+
0
youknow
youknow
1 березня 2024, 17:28
#
Тому що не має НЕмодернизованої хім та метало промисловості
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
1 березня 2024, 19:29
#
Не пройшло і 30 років, але добра новина
+
0
innapcholko
innapcholko
1 березня 2024, 19:41
#
До начала 2ой мировой — Украина обеспечивала весь совок газом и на экспорт тоже щел…
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