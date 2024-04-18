АРМА отримало понад 112 мільйонів гривень доходу від військових облігацій

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«Маємо понад 112 млн грн як чергову виплату по військових облігаціях! Попереду — погодження Кабміну на купівлю АРМА нового пакета таких облігацій на суму 1,7 млрд грн», — написала вона.

Також Дума зазначила, що наразі у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроєкт № 10397, який дозволить Нацагентству купувати військові облігації за валютні кошти.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів придбало на арештовані кошти санкційних осіб військові облігації загалом на суму 3,7 млрд грн.

Дохід Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), від депозитів та придбання військових облігацій у 2023 році становив 392 млн грн.