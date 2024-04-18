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18 квітня 2024, 8:24

АРМА отримало понад 112 мільйонів гривень доходу від військових облігацій

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало 112 млн грн у вигляді доходу від військових облігацій. Про це в телеграм-каналі написала голова Нацагенства Олена Дума.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало 112 млн грн у вигляді доходу від військових облігацій.
Фото:depositphotos

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«Маємо понад 112 млн грн як чергову виплату по військових облігаціях! Попереду — погодження Кабміну на купівлю АРМА нового пакета таких облігацій на суму 1,7 млрд грн», — написала вона.

Також Дума зазначила, що наразі у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроєкт № 10397, який дозволить Нацагентству купувати військові облігації за валютні кошти.

Читайте: АРМА вже придбало військові облігації на 3,7 мільярда гривень

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів придбало на арештовані кошти санкційних осіб військові облігації загалом на суму 3,7 млрд грн.

Дохід Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), від депозитів та придбання військових облігацій у 2023 році становив 392 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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nitrolog
nitrolog
18 квітня 2024, 10:37
#
І куди відсотки підуть?
невже у бюджет?
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