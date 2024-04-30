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30 квітня 2024, 16:15

Інфляція в єврозоні залишилась на рівні 2,4%

Споживчі ціни в єврозоні у квітні 2024 року збільшилися на 2,4% у річному вираженні. Інфляція не змінилася порівняно з березнем, коли вона становила 2,4% і була мінімальною з листопада минулого року. Про це йдеться у звіті Статистичного управління Європейського союзу (Євростату), яке представило попередню оцінку.

Споживчі ціни в єврозоні у квітні 2024 року збільшилися на 2,4% у річному вираженні.
Фото: pixabay.com

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Щодо попереднього місяця споживчі ціни зросли на 0,6%.

Споживчі ціни без урахування таких волатильних факторів, як вартість енергоносіїв, продуктів харчування та алкоголю (індекс CPI Core, який відстежує Європейський центральний банк), у квітні підвищилися на 2,7% у річному вираженні після зростання на 2,9% у березні.

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Ціни енергоносіїв уповільнили зниження до 0,6% після 1,8% у березні. Ціни на промислові товари зросли на 0,9% (+1,1% на місяць раніше).

Вартість продуктів харчування, алкоголю та тютюнової продукції збільшилася на 2,8% після підвищення на 2,6% у березні. Послуги подорожчали на 3,7% проти 4% на місяць раніше.

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Найвища та найнижча інфляція в єврозоні

Найвища інфляція в річному вираженні зафіксована в Бельгії (4,9%) і Хорватії (4,7%).

Найнижче зростання цін спостерігалося в Литві (0,4%), у Фінляндії (0,6%) та Італії (1%).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 квітня 2024, 16:44
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Дуже шкода , що Україна ніколи не буде в ЄС з такою інфляцією :(
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