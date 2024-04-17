Інфляція у Великій Британії у березні сповільнилася до мінімуму з вересня 2021 року

Споживчі ціни у Великій Британії в березні зросли на 3,2% у річному вираженні, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни.

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Як змінилася інфляція

Консенсус-прогнози аналітиків, які наводять Bloomberg та Trading Economics, припускали, що цей показник становитиме 3,1%.

Інфляція у Великій Британії в березні була мінімальною з вересня 2021 року і ослабла порівняно з лютим (3,4%).

У помісячному вираженні споживчі ціни у Великій Британії зросли на 0,6%, як і в лютому.

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