Споживчі ціни у Великій Британії в березні зросли на 3,2% у річному вираженні, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни.
Інфляція у Великій Британії у березні сповільнилася до мінімуму з вересня 2021 року
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Як змінилася інфляція
Консенсус-прогнози аналітиків, які наводять Bloomberg та Trading Economics, припускали, що цей показник становитиме 3,1%.
Інфляція у Великій Британії в березні була мінімальною з вересня 2021 року і ослабла порівняно з лютим (3,4%).
У помісячному вираженні споживчі ціни у Великій Британії зросли на 0,6%, як і в лютому.
Читайте: Інфляція у Британії сповільнилася до 3,4%
Ціни без урахування вартості продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (базова інфляція, індекс CPI Core) у березні зросли на 4,2% у річному вираженні (мінімально з грудня 2021 року) та на 0,6% у помісячному вираженні. Місяцем раніше перший показник збільшився на 4,5%, другий — також на 0,6%.
Підвищення роздрібних цін (індекс RPI) минулого місяця сповільнилося до 4,3% у річному вираженні з 4,5% у лютому. Саме цей індикатор використовується британськими роботодавцями під час переговорів про зарплату.
Різниця в динаміці індексів CPI та RPI пов'язана з урахуванням витрат на житло у RPI, а також різною вагою авіатарифів, страхування та цін на бензин.
RPI збільшився на 0,5% щодо лютого, коли було відзначено зростання на 0,8%.
Коментарі