За словами стратегів BofA Securities, доларові облігації України пропонують значний потенціал зростання, оскільки країна домовляється з кредиторами щодо угоди про реструктуризацію після того, як США виділило $61 мільярд. Про це пише Bloomberg.
24 квітня 2024, 10:46
Bank of America вважає доларові держбонди України привабливими на тлі реструктуризації
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Сторони повинні укласти угоду до кінця серпня, коли закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених облігацій на $20 мільярдів.
BofA водночас вважає, що залишається кілька серйозних ризиків, окрім продовження війни, одна з них — чи зможе Україна виплачувати кошти по своїм бондам, з огляду на економічну ситуацію.
На тлі новин з США, облігації України демонструють падіння.
Джерело: Мінфін
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