Bank of America вважає доларові держбонди України привабливими на тлі реструктуризації

За словами стратегів BofA Securities, доларові облігації України пропонують значний потенціал зростання, оскільки країна домовляється з кредиторами щодо угоди про реструктуризацію після того, як США виділило $61 мільярд. Про це пише Bloomberg.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Сторони повинні укласти угоду до кінця серпня, коли закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених облігацій на $20 мільярдів.

BofA водночас вважає, що залишається кілька серйозних ризиків, окрім продовження війни, одна з них — чи зможе Україна виплачувати кошти по своїм бондам, з огляду на економічну ситуацію.

На тлі новин з США, облігації України демонструють падіння.