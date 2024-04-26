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26 квітня 2024, 9:00

Пропозиція США щодо використання заморожених активів росії набирає популярності у G7 — Reuters

Пропозиція США використати доходи від заморожених російських активів на близько $300 млрд для допомоги Україні замість повної їх конфіскації набирає популярності серед країн-членів «Великої самки» (G7). Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох офіційних осіб країн G7.

Пропозиція США використати доходи від заморожених російських активів на близько $300 млрд для допомоги Україні замість повної їх конфіскації набирає популярності серед країн-членів «Великої самки» (G7).
Фото: armyinform.com.ua

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Зазначається, що використання відсотків від заморожених активів рф, які становитимуть близько $5 млрд на рік, стає одним з основних варіантів подолання розбіжностей між США та Європою напередодні саміту лідерів G7, що відбудеться в Італії у червні.

Однак члени G7 все ще сперечаються про певні «стримувальні фактори», які можуть зменшити очікувані доходи до $2,5−3 млрд, сказав один із чиновників, згадавши 25-відсоткову ставку податку в Бельгії, «комісію за зручність», що застосовується депозитарієм Euroclear, і запропонований резерв на випадок судових розглядів.

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Міністри фінансів G7 повернуться до цього питання на зустрічі наприкінці травня, щоб розробити консенсусну пропозицію для представлення лідерам країн Групи на саміті в червні, повідомили виданню джерела.

«Ми відчуваємо нагальну потребу в досягненні міжнародного консенсусу. Всі визнають, що нам треба робити більше», — сказав співрозмовник.

Інший представник G7 підтримав цю думку, підкресливши необхідність забезпечення довгострокового фінансування для України.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що схвалення Конгресом близько $61 млрд допомоги Україні та окремий пакет на 50 млрд євро від ЄС підтримають Київ, однак він стикатиметься з дефіцитом фінансування у 2025 та 2026 роках.

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Вашингтон продовжує наполягати на тому, що всі варіанти, включно з прямою конфіскацією російських активів, виправдані з погляду міжнародного права і мають залишатися на столі переговорів, але США прагнуть досягти консенсусу навколо ідеї, яка могла б допомогти Україні вже зараз, сказав співрозмовник.

Пропозиція щодо процентних доходів може стати реальним підґрунтям для досягнення угоди в червні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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