Акції Microsoft зросли на 6,3% після фінзвіту та оптимізму щодо ШІ

Акції найбільшої у світі за капіталізацією компанії Microsoft зросли ще на 6,3% після оприлюднення фінансового звіту й оптимізму щодо впровадження технологій штучного інтелекту. Про це пише Bloobmerg.

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Видання порівнює успіх Microsoft з Alphabet, а також падіння капіталізації компанії Meta, яка заявила, що її вкладення в штучний інтелект ще не окупилися.

Microsoft перевершила оцінки Волл-стріт своїм останніми квартальним результатом, чому сприяло зростання доходів від хмарних технологій, частково спричинене бурхливим зростанням використання послуг штучного інтелекту.

Результати фінзвіту Microsoft:

прибуток на акцію: $2.94 (очік. $2.84)

виторг: $61.9 млрд (очік. $60.9 млрд)

Як Microsoft, так і Alphabet повідомляють про підвищення корпоративного інтересу до інструментів штучного інтелекту. Керівники кажуть, що витрачатимуть більше на штучний інтелект.

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