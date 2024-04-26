Акції найбільшої у світі за капіталізацією компанії Microsoft зросли ще на 6,3% після оприлюднення фінансового звіту й оптимізму щодо впровадження технологій штучного інтелекту. Про це пише Bloobmerg.
Акції Microsoft зросли на 6,3% після фінзвіту та оптимізму щодо ШІ
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Видання порівнює успіх Microsoft з Alphabet, а також падіння капіталізації компанії Meta, яка заявила, що її вкладення в штучний інтелект ще не окупилися.
Microsoft перевершила оцінки Волл-стріт своїм останніми квартальним результатом, чому сприяло зростання доходів від хмарних технологій, частково спричинене бурхливим зростанням використання послуг штучного інтелекту.
Результати фінзвіту Microsoft:
- прибуток на акцію: $2.94 (очік. $2.84)
- виторг: $61.9 млрд (очік. $60.9 млрд)
Як Microsoft, так і Alphabet повідомляють про підвищення корпоративного інтересу до інструментів штучного інтелекту. Керівники кажуть, що витрачатимуть більше на штучний інтелект.
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