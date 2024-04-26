Alphabet оголосила про перші в історії дивіденди й викуп акцій на $70 млрд

Материнська компанія Google оголосила про перші в історії виплати дивідендів та викуп акцій на $70 млрд. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

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Alphabet у першому кварталі 2024 року отримала виторг у розмірі $80,54 млрд, що на понад $10 млрд більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Крім того, чистий прибуток компанії зріс до $23,66 млрд проти $15,05 млрд минулого року. У розрахунку на одну акцію він становить $1,89.

Також Alphabet оголосила про плани виплатити квартальні дивіденди в розмірі 20 центів на акцію і схвалила додатковий викупу своїх акцій класів, А та С на суму до $70 млрд. Виплата дивідендів планується на 17 червня.

Зростання акцій Alphabet майже на 16% після публікації звіту призвело до збільшення вартості акцій Alphabet приблизно на $300 мільярдів до понад $2 трильйонів капіталізації, що є історичним максимумом.