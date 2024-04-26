ByteDance вважає за краще закрити TikTok у США, ніж продати його американському покупцеві — Reuters

Пекінська компанія ByteDance, яка є власником TikTok, скоріше закриє свою соцмережу у США, ніж продасть її. Наразі компанія використовую всі юридичні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах застосунків у США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

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Алгоритми рекомендації відео, на які покладається TikTok у своїй роботі, вважаються ключовими для всієї діяльності ByteDance, що робить продаж застосунка з алгоритмами вкрай малоймовірним, кажуть джерела, близькі до материнської компанії.

За їхніми словами, на TikTok припадає невелика частка загального доходу ByteDance і щоденної кількості активних користувачів. Тому материнська компанія, у найгіршому випадку, скоріше закриє застосунок у США, ніж продасть його потенційному американському покупцеві.

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Закриття матиме обмежений вплив на бізнес ByteDance, в той час, як компанії не доведеться відмовлятися від свого основного алгоритму.

У заяві, розміщеній на медіа-платформі Toutiao, якою володіє ByteDance, компанія заявила, що не планує продавати TikTok, у відповідь на статтю The Information про те, що ByteDance вивчає сценарії продажу американського бізнесу TikTok без алгоритму, який рекомендує відео користувачам TikTok.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який може призвести до загальнонаціональної заборони TikTok.