Україна може залучити позику під заставу заморожених активів рф — Пишний

Є декілька шляхів для залучення заморожених російських активів на допомогу Україні, один з яких передбачає позику під заставу активів, або прибутку від них. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю українській службі Голосу Америки.

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«Ми в НБУ залишаємось прихильниками консолідованої відповіді міжнародного товариства, непорушення міжнародного права, яку провідні юридичні школи визначили як концепцію контрзаходів, це відкриває можливість доступу до самих знерухомлених активів.

Разом з тим ми бачимо, що зараз пожвавилась дискусія навколо іншого варіанту, так самого боргового: коли ці знерухомлені активи розглядаються як застава для відповідної позики. Є й інші варіанти які передбачають що Україна повинна отримати можливість залучити позику під майбутні доходи, які генерують ці знерухомлені активи", — заявив голова НБУ.

Пишний також повідомив, що, для кожного варіанту потрібна політична та юридична воля. При цьому, він зазначив, що в першу чергу для відкриття доступу до російських активів для України, потрібна політична воля, а юридичні приводи для залучення російських активів вже існують.

Нагадаємо

Раніше виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що країни «Великої сімки» (G7) обговорюють використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як забезпечення для надання кредитів Україні.