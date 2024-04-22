Купівля нерухомості в Туреччині: Українці увійшли до трійки лідерів

Трійка лідерів

росіяни — 411 будинків

іранці — 182 будинки

українці — 129 будинків

громадяни Іраку — 82 будинки.

Де купують житло

Територіально серед придбаного іноземцями житла на першому місці Стамбул, за ним — Анталія та Мерсін.

«Продажі житла іноземцям за січень-березень скоротилися на 48% порівняно з відповідним періодом минулого року, досягнувши 5685 одиниць житла. У березні цього року іноземцям було продано 1778 одиниць житла, що нижче на 47,9% у порівнянні з березнем минулого року», — йдеться в даних Держстату.

Загалом по всій Туреччині було продано 105,4 тисячі одиниць жила.