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22 квітня 2024, 13:14
Купівля нерухомості в Туреччині: Українці увійшли до трійки лідерів
За підсумками березня цього року громадяни України увійшли до топ-3 іноземців, які придбали житло в Туреччині. Про це йдеться в даних Держстату Туреччини.
Трійка лідерів
- росіяни — 411 будинків
- іранці — 182 будинки
- українці — 129 будинків
- громадяни Іраку — 82 будинки.
Де купують житло
Територіально серед придбаного іноземцями житла на першому місці Стамбул, за ним — Анталія та Мерсін.
«Продажі житла іноземцям за січень-березень скоротилися на 48% порівняно з відповідним періодом минулого року, досягнувши 5685 одиниць житла. У березні цього року іноземцям було продано 1778 одиниць житла, що нижче на 47,9% у порівнянні з березнем минулого року», — йдеться в даних Держстату.
Загалом по всій Туреччині було продано 105,4 тисячі одиниць жила.
Джерело: Мінфін
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