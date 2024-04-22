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22 квітня 2024, 13:14

Купівля нерухомості в Туреччині: Українці увійшли до трійки лідерів

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За підсумками березня цього року громадяни України увійшли до топ-3 іноземців, які придбали житло в Туреччині.
Фото: triplook.me
За підсумками березня цього року громадяни України увійшли до топ-3 іноземців, які придбали житло в Туреччині. Про це йдеться в даних Держстату Туреччини.

Трійка лідерів

  • росіяни — 411 будинків
  • іранці — 182 будинки
  • українці — 129 будинків
  • громадяни Іраку — 82 будинки.

Де купують житло

Територіально серед придбаного іноземцями житла на першому місці Стамбул, за ним — Анталія та Мерсін.

«Продажі житла іноземцям за січень-березень скоротилися на 48% порівняно з відповідним періодом минулого року, досягнувши 5685 одиниць житла. У березні цього року іноземцям було продано 1778 одиниць житла, що нижче на 47,9% у порівнянні з березнем минулого року», — йдеться в даних Держстату.

Загалом по всій Туреччині було продано 105,4 тисячі одиниць жила.

Джерело: Мінфін
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