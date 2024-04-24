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24 квітня 2024, 11:44

Америка готує новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд — Reuters

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України в розмірі $1 млрд, щойно законопроєкт на $61 млрд підпише американський глава Джо Байден. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на двох американських чиновників.

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України в розмірі $1 млрд, щойно законопроєкт на $61 млрд схвалить Сенат та підпише американський глава Джо Байден.

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Що відомо

До пакета допомоги увійдуть транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та протитанкові боєприпаси TOW і Javelin й інше озброєння, яке «можна негайно використовувати на полі бою».

Читайте: Сенат США остаточно схвалив пакет допомоги Україні

Після підписання українсько-ізраїльського законопроєкту кошти на поповнення американських запасів відновляться. Це зменшить занепокоєння Пентагону щодо використання президентських повноважень на скорочення озброєнь США задля допомоги Україні, зазначають у виданні.

На цьому тлі, за даними Reuters, американські оборонні компанії очікують отримати більше державних контрактів, оскільки війна росії проти України триває.

Джерело: Мінфін
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