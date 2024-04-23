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23 квітня 2024, 15:24

Продажі електрокарів значно зростуть цього року, попри економічні труднощі на деяких ринках — прогноз

Продажі електромобілів значно зростуть у 2024 році, незважаючи на економічні труднощі на деяких ринках, але доступність та зарядна інфраструктура будуть ключовими факторами для майбутнього зростання. Такий прогноз дало Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), повідомляє Reuters.

Продажі електромобілів значно зростуть у 2024 році, незважаючи на економічні труднощі на деяких ринках, але доступність та зарядна інфраструктура будуть ключовими факторами для майбутнього зростання.
Фото: pixabay.com

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Світові продажі електромобілів

Очікується, що продажі електромобілів досягнуть 17 млн одиниць цього року порівняно з 14 млн у 2023 році. Причому кожен п’ятий автомобіль, проданий у всьому світі, буде електричним, що знизить попит на нафту для автомобільного транспорту.

Експерти прогнозують, що у 2024 році тільки в Китаї буде продано 10 млн електрокарів.

«Низька маржа, нестабільні ціни на акумуляторні метали, висока інфляція та поступове скасування стимулів щодо закупівель у деяких країнах викликали занепокоєння щодо темпів зростання галузі (електромобілів, — ред.), але глобальні дані про продажі залишаються вагомими», — йдеться у звіті паризького енергетичного наглядового органу.

Продажі електрокарів в першому кварталі цього року зросли на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Частка електромобілів у загальному обсязі продажів значно відрізнятиметься залежно від регіону, становлячи приблизно кожну дев’яту покупку автомобіля в США, кожну четверту в Європі та майже половину в Китаї, прогнозує МЕА.

Поширення електромобілів

Поширення електромобілів в Європі стримується загалом слабкими прогнозами щодо продажів легкових автомобілів і поступовою відмовою від субсидій для електрокарів у деяких країнах.

Доступність електромобілів у порівнянні з традиційними транспортними засобами залишається ключовим фактором до зростання сектора. Причому ціни сильно відрізняються залежно від регіону.

Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) залишаються доступнішими, ніж їхні електричні аналоги в Європі та США, тоді як у Китаї майже дві третини електромобілів, проданих минулого року, були дешевшими, ніж автомобілі з ДВЗ.

«Електромобілі, як правило, дешевшають, оскільки ціни на акумулятори падають, конкуренція загострюється, а виробники автомобілів досягають економії на масштабах», — заявили в МЕА, зауваживши, що в деяких випадках — з поправкою на інфляцію — ціни стагнували або навіть дещо підвищувалися між 2018 і 2022 роками.

Задоволення зростаючого попиту на електрокари за допомогою зарядної інфраструктури також стане ключовим фактором, додає МЕА, оскільки зарядні станції для електромобілів повинні зрости в 6 разів до 2035 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
neverice
neverice
23 квітня 2024, 15:58
#
Китай досить неочікувано продовжує утримувати лідерство. Кожна друга машина електро вже в 2024 — це неабияке досягнення. І поки в світі шукають відмазки (то клімат не той, то відстань, то інфраструктура, то дорого), Китай вже радикально зменшує залежність від нафти. І з кожним роком ця залежність буде знижуватись ще сильніше, бо кожен проданий електромобіль економить нафту всі роки служби, а не лише в рік покупки.
А це, окрім очевидних плюсів ще й непогане таке покращення торгівельного балансу для країни-імпортера нафти.
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0
bonv
bonv
23 квітня 2024, 16:06
#
У першому кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 19 тис. авто з дизельними двигунами, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, нових авто було 4,2 тис. од. нових (+84%), вживаних, що ввезли з-за кордону, — 14,8 тис. од. (+8%), повідомляє «Укравтопром».
А на ринку нових легковиків дизельні авто охопили чверть продажів, роком раніше їх частка складала 20%. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 27%, проти 35% торік.
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