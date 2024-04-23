Продажі електрокарів значно зростуть цього року, попри економічні труднощі на деяких ринках — прогноз

Продажі електромобілів значно зростуть у 2024 році, незважаючи на економічні труднощі на деяких ринках, але доступність та зарядна інфраструктура будуть ключовими факторами для майбутнього зростання. Такий прогноз дало Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), повідомляє Reuters.

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Світові продажі електромобілів

Очікується, що продажі електромобілів досягнуть 17 млн одиниць цього року порівняно з 14 млн у 2023 році. Причому кожен п’ятий автомобіль, проданий у всьому світі, буде електричним, що знизить попит на нафту для автомобільного транспорту.

Експерти прогнозують, що у 2024 році тільки в Китаї буде продано 10 млн електрокарів.

«Низька маржа, нестабільні ціни на акумуляторні метали, висока інфляція та поступове скасування стимулів щодо закупівель у деяких країнах викликали занепокоєння щодо темпів зростання галузі (електромобілів, — ред.), але глобальні дані про продажі залишаються вагомими», — йдеться у звіті паризького енергетичного наглядового органу.

Продажі електрокарів в першому кварталі цього року зросли на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Частка електромобілів у загальному обсязі продажів значно відрізнятиметься залежно від регіону, становлячи приблизно кожну дев’яту покупку автомобіля в США, кожну четверту в Європі та майже половину в Китаї, прогнозує МЕА.

Поширення електромобілів

Поширення електромобілів в Європі стримується загалом слабкими прогнозами щодо продажів легкових автомобілів і поступовою відмовою від субсидій для електрокарів у деяких країнах.

Доступність електромобілів у порівнянні з традиційними транспортними засобами залишається ключовим фактором до зростання сектора. Причому ціни сильно відрізняються залежно від регіону.

Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) залишаються доступнішими, ніж їхні електричні аналоги в Європі та США, тоді як у Китаї майже дві третини електромобілів, проданих минулого року, були дешевшими, ніж автомобілі з ДВЗ.

«Електромобілі, як правило, дешевшають, оскільки ціни на акумулятори падають, конкуренція загострюється, а виробники автомобілів досягають економії на масштабах», — заявили в МЕА, зауваживши, що в деяких випадках — з поправкою на інфляцію — ціни стагнували або навіть дещо підвищувалися між 2018 і 2022 роками.

Задоволення зростаючого попиту на електрокари за допомогою зарядної інфраструктури також стане ключовим фактором, додає МЕА, оскільки зарядні станції для електромобілів повинні зрости в 6 разів до 2035 року.