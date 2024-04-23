Продажі електромобілів значно зростуть у 2024 році, незважаючи на економічні труднощі на деяких ринках, але доступність та зарядна інфраструктура будуть ключовими факторами для майбутнього зростання. Такий прогноз дало Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), повідомляє Reuters.
Продажі електрокарів значно зростуть цього року, попри економічні труднощі на деяких ринках — прогноз
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Світові продажі електромобілів
Очікується, що продажі електромобілів досягнуть 17 млн одиниць цього року порівняно з 14 млн у 2023 році. Причому кожен п’ятий автомобіль, проданий у всьому світі, буде електричним, що знизить попит на нафту для автомобільного транспорту.
Експерти прогнозують, що у 2024 році тільки в Китаї буде продано 10 млн електрокарів.
«Низька маржа, нестабільні ціни на акумуляторні метали, висока інфляція та поступове скасування стимулів щодо закупівель у деяких країнах викликали занепокоєння щодо темпів зростання галузі (електромобілів, — ред.), але глобальні дані про продажі залишаються вагомими», — йдеться у звіті паризького енергетичного наглядового органу.
Продажі електрокарів в першому кварталі цього року зросли на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Частка електромобілів у загальному обсязі продажів значно відрізнятиметься залежно від регіону, становлячи приблизно кожну дев’яту покупку автомобіля в США, кожну четверту в Європі та майже половину в Китаї, прогнозує МЕА.
Поширення електромобілів
Поширення електромобілів в Європі стримується загалом слабкими прогнозами щодо продажів легкових автомобілів і поступовою відмовою від субсидій для електрокарів у деяких країнах.
Доступність електромобілів у порівнянні з традиційними транспортними засобами залишається ключовим фактором до зростання сектора. Причому ціни сильно відрізняються залежно від регіону.
Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) залишаються доступнішими, ніж їхні електричні аналоги в Європі та США, тоді як у Китаї майже дві третини електромобілів, проданих минулого року, були дешевшими, ніж автомобілі з ДВЗ.
«Електромобілі, як правило, дешевшають, оскільки ціни на акумулятори падають, конкуренція загострюється, а виробники автомобілів досягають економії на масштабах», — заявили в МЕА, зауваживши, що в деяких випадках — з поправкою на інфляцію — ціни стагнували або навіть дещо підвищувалися між 2018 і 2022 роками.
Задоволення зростаючого попиту на електрокари за допомогою зарядної інфраструктури також стане ключовим фактором, додає МЕА, оскільки зарядні станції для електромобілів повинні зрости в 6 разів до 2035 року.
Коментарі - 2
А це, окрім очевидних плюсів ще й непогане таке покращення торгівельного балансу для країни-імпортера нафти.
А на ринку нових легковиків дизельні авто охопили чверть продажів, роком раніше їх частка складала 20%. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 27%, проти 35% торік.