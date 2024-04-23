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23 квітня 2024, 14:15

Консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про призупинення надання консульських послуг громадянам України мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Про це він написав у соцмережі X.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про призупинення надання консульських послуг громадянам України мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.
Фото:epravda.com.ua

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Пріоритет МЗС

Кулеба зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС, проте у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України.

«Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна», — наголосив очільник МЗС.

Він нагадав, що обов’язок оновлювати свої дані у територіальних центрах комплектування існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

«Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно», — наголосив Дмитро Кулеба.

Він додав, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 24

+
+282
Злий Інвестор
Злий Інвестор
23 квітня 2024, 14:28
#
Пам’ятаєте була одна така держава, котра антилюдську політику прикривала популістичники лівими лозунгами про рівність і братерство? От і я пам’ятаю. Кулеба в традиційному більшовицькому стилі підміняє поняття законності понятями моралі, при цьому ні про яку справедливість в Україні 2024 року речі не йдеться. Ці люди приведуть до загибелі української держави. Приведуть саме тим, що розірвали суспільний договір створенний в 90-их роках і повернули державу на 50 років назад в плані відношення до людей. Українці всіми силами зараз показують, що їм держава саме в такому вигляді не потрібна, але фідбек залишається без відповіді.
+
+56
zerotoler
zerotoler
23 квітня 2024, 14:40
#
«Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна», — наголосив очільник МЗС.
У нас працює дерибан, корупція, беззаконня та свавілля, но не це
+
+50
Riojas
Riojas
23 квітня 2024, 14:48
#
Это не 50 лет, это уже напоминает товарища Сталина. Тогда конечно за побег военнообязанного всех членов семьи на 5 лет отдаленных районов высылали, но у нас все впереди.
+
+135
Yurii0576
Yurii0576
23 квітня 2024, 14:40
#
Я не вернусь, и дети мои так же.
+
+122
Riojas
Riojas
23 квітня 2024, 14:47
#
Выдача уже готовых документов также приостановлена «по техническим причинам». Я надеюсь, государству понятно, что никто из выехавших и столкнувшихся с таким отношением, в этот барак уже не вернётся?
+
0
huliolopez
huliolopez
23 квітня 2024, 14:51
#
Куди вони подінуться — будуть до старості мити тарілки та жити в наметових містечках?
+
+39
Riojas
Riojas
23 квітня 2024, 14:58
#
Разберутся. Будет стимул обустраиваться в новой стране и вывозить оставшихся тут по недоразумению родственников.
+
+73
antons7
antons7
23 квітня 2024, 14:59
#
В Україні потенційно їх може чекати ще гірша доля, нажаль. Плюс не всі там у якості бідних біженців-дешевої роб.сили. Серед моїх знайомих більшість норм влаштувалися, звісно до 24 лютого вони не базарі працювали.
+
0
mantis05
mantis05
23 квітня 2024, 16:37
#
Это лучше, чем отправят в кирзачах форсировать Днепр с погнутыми и гнилыми АК
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
23 квітня 2024, 17:06
#
«Куди вони подінуться — будуть до старості мити тарілки ?»

А вернуться на Украину , быть украденным ТЦК и уже через день умирать в статусе «добровольца» где-нибудь под Часов Яром — это лучше чем работать где ни-будь в Польще или Германии?

« жити в наметових містечках?»

Та вы «ШО» ?
А арендовать жилье как это делают 70% немцев нельзя что ли?
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
23 квітня 2024, 17:13
#
Возвращаться чтобы человека кинули «на мясо» сомнеювась что кто-то готов будет из-за этого. Кто добровольно готов был пойти — уже пошёл.

При наличии головы на плечах всегда можно найти варианты и где жить нормально, а «мыть тарелки» всю жизнь будет тот кто не ищет возможностей — в любой стране, это не зависит от наличия загранпаспорта.

А даже если кому-то и пришлось бы пересидеть на каких-то чёрных работах временно — то это может быть вполне лучше вариант, чем заломают в ТЦК и кинут на минное поле или в какие-нибудь крынские болота, чтобы сделать красивую картинку про «другой берег Днепра» возле Херсона. Ну, а через пару лет многое может поменяться.

Поэтому очень сомневаюсь что данное решение как-то увеличит существенно количество мобилизованных.
+
+25
bonv
bonv
23 квітня 2024, 14:53
#
Влада робить все щоб біженці не поверталися…
Українці вважають корупцію більшою загрозою для розвитку держави, аніж російська агресія.
Люди владі не довіряють! Від кави в Криму до кордонів 1991 року… Так, таке буває коли людина *** і не на своєму місці.
+
+113
Pablito
Pablito
23 квітня 2024, 14:55
#
Добрими намірами вимощена дорога до пекла
Так, це про рішення Кулеби, який, фактично, своїми діями відрізає від України декілька мільйонів молодих українців (з врахуванням родин).
Тобто усі ті люди, які не обривали зв"язки з Україною, які сплачували податки, донатили, допомагали рідним в Україні і т.д., всі вони позбавляються державних сервісів.
Так, можна багато сперечатись про справедливість і тому подібне, але факт дуже простий: через такі дії вищих посадовців Україна не просто матиме критичну нестачу населення, а стикнеться з катастрофічними проблемами в демографії і економіці вже найближчим часом.
Подібні злочинні і тупі дії можуть мати лише одну логіку: одні українці загинуть на фронті чи стануть каліками, інші будуть відрізані від власної країни подібними діями, а років за 10 чи, щонайбільше, 20 Україна стане територією, заселеною індусами чи узбеками.
Може, Кулеба — агент Індії?
+
+15
bonv
bonv
23 квітня 2024, 14:58
#
За даними Національного банку, у 2013 році мігранти відправили в Україну — банківськими переказами та неофіційними каналами — близько 8,5 млрд доларів (офіційні канали — близько 6 млрд дол.) За даними Світового банку, у 2018 році мігранти переказали до України 14 млрд дол.
Впродовж усіх цих років перекази українських заробітчан з-за кордону значно перевищують прямі іноземні інвестиції в Україну.
Обмеження на користь? Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і тепер все по приколу.
Прочитав таку цікаву думку: «зе-влада» робить те, що повинна зробити розпочинаючи з 2019 року, тобто знищувати Україну на користь московії, прикриваючись патріотичними гаслами та гучними заявами…
І росії не потрібно щоб розвалювати Україну та нищити економіку країни.
+
+41
mariupol2023
mariupol2023
23 квітня 2024, 15:19
#
Все вы рабы зеленых избранников. еще ни одна власть в Украине не считала людей настолько быдлом безмолвным и рабами как сегодняшняя …
+
0
mphet26
mphet26
23 квітня 2024, 15:24
#
Людей никто никуда не гонит, сами идут.
Я уверен, что зелёные сами в шоке от стадности стада
+
0
Кино Индустрия
Кино Индустрия
23 квітня 2024, 15:23
#
Ибо нех.й. я сижу в стране под бомбежками, а хитровые…банные отдыхают по заграницам.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 квітня 2024, 15:50
#
Самое смешное. это такой интерес кто чем будет заниматься и советы кому что мыть!
А почему вас (в массе) так это интересует -кто что будет мыть и на какой помойке жить?
Вопрос же вас не касается!
Главное что у вас все будет хорошо, вот и радуйтесь. что все кто думает не так как вы уедет.
Вот вам и «сшастя».
Ну, а я и вся моя семья. по совету очередного горлопана, будем мыть туалеты.
Главное что кагда вы приедете, а тут и туалеты вымыты… правда классно!
Так что каждый сам разберется. главное не совать свое рыло в чужие дела.
+
+30
Робин Гуд
Робин Гуд
23 квітня 2024, 15:52
#
Последнее время в новостях поднимали темы, что многие люди, выехавшие нелегально за границу во время войны, часто даже хвастались (различные дети чиновников, блоггеры, тиктокеры) — мол как это так. Видимо решились взяться.

Не исключено что на этом не остановятся: могут, например, пойти путём аннулирования паспортов тем, кто успел сделать заранее на 10 лет (что тоже в силах МИД теоретически), но возможно как и с отказом от блокировки счетов — откажутся от этой идеи. Либо будет выборочно как всегда — своим «всё ок» — а другим — ничего.

С другой стороны — на фоне коррупции в ТЦК и в разных сферах — где условно тот кто «заплатил» — отмазался, а больного человека, но без денег — признают здоровым и он умирает в трениворочном лагере уже. Ну, а различные «мажоры» и дети/родственники чиновников вообще не парятся ни по какому поводу — у них уже всё давно решено и их никто не трогает.

Так что сейчас простой принцип: бедный и без денег — иди умирай, а равных условий никто не сделает, по крайней мере ни при этой коррупционной власти.

Поэтому какие бы ограничения не вводились — судя по всему они призваны сделать жизнь сложнее тем кто не имеет денег/коррупционных связей. А бедных буду кидать на передовую, потому что «не хватит техники — заменим людьми» — в этом вся философия коррупционной власти.
+
0
mantis05
mantis05
23 квітня 2024, 16:38
#
Как раз сильных мира сего- это никак не касается. Имея гражданство ЕС, на всякий случай продлил себе паспорт, не безвозмездно, но всё же. Это репрессии для бедных, вдруг что.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
23 квітня 2024, 16:55
#
Это да, у тех кто получил гражданство ЕС уже — да, само собой, таких проблем не будет, особенно если никаких связей с Украиной уже нет.

Однако тем кто в Украине что-то имеет (например счета, зарабатывает, недвижку, права и т. п.) — и кто не имеет другого гражданства: а его очень непросто получить даже имея деньги — не говорю про разные чёрные схемы, предлающиеся в Интернете — то будут проблемы в целом.

ВНЖ в таком случае чаще всего не дадут полноценный (без паспорта), если вдруг теоретически введут аннуляцию — то при любом пересечении границы покажет что паспорт недействительный.

Это только в новостях могут писать что все сейчас бросятся получать другое гражданство — в реальности всё очень непросто, даже с определёнными деньгами.

Особенно если кому-то нужно решать какие-то вопросы связанные с Украиной — та же доверенность жильё продать и т. п. Вот тут не исключено что будет некая почва для коррупции: кто-то сможет эти вопросы решать, а кто-то нет.

---
Я думаю в реальности для части людей останутся схемы коррупционные как решать в т. ч. вопросы с консульствами/загранпаспортами, для части людей придётся жить на каких-то полугальных схемах в государствах ЕС и др.: пока действует защита возможно просто дадут какой-то временный внутренний документ или разрешат жить с просроченным паспортом пока на защите, т. е. не факт что будут массовые депортации из-за этого.

Но в целом сомневаюсь что из выехавших в этом случае хоть какой-то значимый % вернётся на войну.

Посмотрим конечно как будет дальше.
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0
TAN72
TAN72
23 квітня 2024, 16:27
#
Прежде войну нужно назвать войной, а не в положении как «беременная женщина» которая третий год не может находиться.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 квітня 2024, 16:35
#
А может надо сначало ознакомиться с документами ООН (устав и т п) в которых описано само понятие «война» (в правовом поле ООН) и описаны последствия для государств котооые свои действия на оф уровне называют ВОЙНА.
Ну, а потом можно и советы давать.
+
0
TAN72
TAN72
23 квітня 2024, 16:48
#
Нужно вещи называть своими именами, а не на словах
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