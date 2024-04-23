Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про призупинення надання консульських послуг громадянам України мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Про це він написав у соцмережі X.
Консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку
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Пріоритет МЗС
Кулеба зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС, проте у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України.
«Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна», — наголосив очільник МЗС.
Він нагадав, що обов’язок оновлювати свої дані у територіальних центрах комплектування існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.
«Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно», — наголосив Дмитро Кулеба.
Він додав, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.
Коментарі - 24
У нас працює дерибан, корупція, беззаконня та свавілля, но не це
А вернуться на Украину , быть украденным ТЦК и уже через день умирать в статусе «добровольца» где-нибудь под Часов Яром — это лучше чем работать где ни-будь в Польще или Германии?
« жити в наметових містечках?»
Та вы «ШО» ?
А арендовать жилье как это делают 70% немцев нельзя что ли?
При наличии головы на плечах всегда можно найти варианты и где жить нормально, а «мыть тарелки» всю жизнь будет тот кто не ищет возможностей — в любой стране, это не зависит от наличия загранпаспорта.
А даже если кому-то и пришлось бы пересидеть на каких-то чёрных работах временно — то это может быть вполне лучше вариант, чем заломают в ТЦК и кинут на минное поле или в какие-нибудь крынские болота, чтобы сделать красивую картинку про «другой берег Днепра» возле Херсона. Ну, а через пару лет многое может поменяться.
Поэтому очень сомневаюсь что данное решение как-то увеличит существенно количество мобилизованных.
Українці вважають корупцію більшою загрозою для розвитку держави, аніж російська агресія.
Люди владі не довіряють! Від кави в Криму до кордонів 1991 року… Так, таке буває коли людина *** і не на своєму місці.
Так, це про рішення Кулеби, який, фактично, своїми діями відрізає від України декілька мільйонів молодих українців (з врахуванням родин).
Тобто усі ті люди, які не обривали зв"язки з Україною, які сплачували податки, донатили, допомагали рідним в Україні і т.д., всі вони позбавляються державних сервісів.
Так, можна багато сперечатись про справедливість і тому подібне, але факт дуже простий: через такі дії вищих посадовців Україна не просто матиме критичну нестачу населення, а стикнеться з катастрофічними проблемами в демографії і економіці вже найближчим часом.
Подібні злочинні і тупі дії можуть мати лише одну логіку: одні українці загинуть на фронті чи стануть каліками, інші будуть відрізані від власної країни подібними діями, а років за 10 чи, щонайбільше, 20 Україна стане територією, заселеною індусами чи узбеками.
Може, Кулеба — агент Індії?
Впродовж усіх цих років перекази українських заробітчан з-за кордону значно перевищують прямі іноземні інвестиції в Україну.
Обмеження на користь? Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і тепер все по приколу.
Прочитав таку цікаву думку: «зе-влада» робить те, що повинна зробити розпочинаючи з 2019 року, тобто знищувати Україну на користь московії, прикриваючись патріотичними гаслами та гучними заявами…
І росії не потрібно щоб розвалювати Україну та нищити економіку країни.
Я уверен, что зелёные сами в шоке от стадности стада
А почему вас (в массе) так это интересует -кто что будет мыть и на какой помойке жить?
Вопрос же вас не касается!
Главное что у вас все будет хорошо, вот и радуйтесь. что все кто думает не так как вы уедет.
Вот вам и «сшастя».
Ну, а я и вся моя семья. по совету очередного горлопана, будем мыть туалеты.
Главное что кагда вы приедете, а тут и туалеты вымыты… правда классно!
Так что каждый сам разберется. главное не совать свое рыло в чужие дела.
Не исключено что на этом не остановятся: могут, например, пойти путём аннулирования паспортов тем, кто успел сделать заранее на 10 лет (что тоже в силах МИД теоретически), но возможно как и с отказом от блокировки счетов — откажутся от этой идеи. Либо будет выборочно как всегда — своим «всё ок» — а другим — ничего.
С другой стороны — на фоне коррупции в ТЦК и в разных сферах — где условно тот кто «заплатил» — отмазался, а больного человека, но без денег — признают здоровым и он умирает в трениворочном лагере уже. Ну, а различные «мажоры» и дети/родственники чиновников вообще не парятся ни по какому поводу — у них уже всё давно решено и их никто не трогает.
Так что сейчас простой принцип: бедный и без денег — иди умирай, а равных условий никто не сделает, по крайней мере ни при этой коррупционной власти.
Поэтому какие бы ограничения не вводились — судя по всему они призваны сделать жизнь сложнее тем кто не имеет денег/коррупционных связей. А бедных буду кидать на передовую, потому что «не хватит техники — заменим людьми» — в этом вся философия коррупционной власти.
Однако тем кто в Украине что-то имеет (например счета, зарабатывает, недвижку, права и т. п.) — и кто не имеет другого гражданства: а его очень непросто получить даже имея деньги — не говорю про разные чёрные схемы, предлающиеся в Интернете — то будут проблемы в целом.
ВНЖ в таком случае чаще всего не дадут полноценный (без паспорта), если вдруг теоретически введут аннуляцию — то при любом пересечении границы покажет что паспорт недействительный.
Это только в новостях могут писать что все сейчас бросятся получать другое гражданство — в реальности всё очень непросто, даже с определёнными деньгами.
Особенно если кому-то нужно решать какие-то вопросы связанные с Украиной — та же доверенность жильё продать и т. п. Вот тут не исключено что будет некая почва для коррупции: кто-то сможет эти вопросы решать, а кто-то нет.
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Я думаю в реальности для части людей останутся схемы коррупционные как решать в т. ч. вопросы с консульствами/загранпаспортами, для части людей придётся жить на каких-то полугальных схемах в государствах ЕС и др.: пока действует защита возможно просто дадут какой-то временный внутренний документ или разрешат жить с просроченным паспортом пока на защите, т. е. не факт что будут массовые депортации из-за этого.
Но в целом сомневаюсь что из выехавших в этом случае хоть какой-то значимый % вернётся на войну.
Посмотрим конечно как будет дальше.
Ну, а потом можно и советы давать.