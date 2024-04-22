Безготівковий долар дешевшає у першій половині дня на зниженні попиту

Безготівковий курс гривня/долар зміцнюється на початку тижня. Сьогодні, 22 квітня, торгівля в системі Bloomberg почалася з 39,89 грн/$, але після котирування досить швидко покотилися донизу — спочатку до 39,8175 грн/$, а потім до 39,7550 грн/$.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається з курсом

Минулий тиждень на Bloomberg розпочинався з 39,20 грн/$, а закінчився 39,91 грн/$. Офіційний курс на 22 квітня Нацбанк встановив на 39,7879 грн/$. Згідно з офіційним звітом, з 15 по 19 квітня НБУ збільшив свій валютний продаж на міжбанку в 1,8 разу — до $695,1 млн. А середньодобовий обсяг торгів на Bloomberg склав $198,8 млн.

Читайте: Зліт курсу долара та євро: до яких меж може подорожчати валюта

Цей тиждень на Bloomberg почався спокійно, зміцненням гривні та скороченням валютного попиту. Обсяг торгів там у першій половині дня зменшився наполовину (порівняно з п'ятницею, 19 квітня), і склав на 12:45 лише $100,4 млн.

На 12 годину Національний банк встановив довідковий курс на рівні 39,8129 грн/$.