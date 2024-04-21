У США ухвалили новий законопроєкт, який передбачає заборону TikTok

Палата представників знову прийняла законопроект, який може заборонити TikTok у США, якщо китайська материнська компанія ByteDance не продасть соцмережу. Про це повідомляє The Verge.

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Заборона є частиною законодавчих ініціатив, пов’язаних з іноземною допомогою з боку США, зокрема Україні.

Цей документ включає пріорітети національної безпеки — йдеться про санкції проти Ірану, арешт заморожених російських активів та заходи, які можуть призвести до заборони TikTok у США.

Зважаючи на терміновість іноземної допомоги, питання щодо майбутнього TikTok можуть розглянути у Сенаті швидше, ніж якби це був окремий законопроєкт щодо соцмережі.

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Ухвалений минулого місяця попередній законопроєкт, який передбачає заборону TikTok, досі затримується у Сенаті.

У новому проєкті подовжено термін, упродовж якого ByteDance має відмовитися від TikTok. Раніше йшлося про те, що китайська компанія матиме близько 6 місяців після того, як документ набуде чинності, щоб продати платформу. Тепер цей термін подовжено до 1 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що під час інтерв'ю на CNBC Squawk Box, колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін оголосив про формування інвестиційної команди, щоб придбати TikTok протягом шести місяців.