З початку цього року гривня до долара США девальвувала на 3,1%. За рік (відносно квітня 2023 року) готівкова гривня до долара США девальвувала на 4,4%, а порівняно зі станом на кінець 2023 року, навпаки, ревальвувала на 0,4%. Про це повідомив ексголова Ради Нацбанку Богдан Данилишин у Facebook.
З початку цього року гривня до долара девальвувала на 3,1% — Данилишин
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Які причини коливання курсу
«Спостерігаються ринкові коливання обмінного курсу готівкової гривні, що зумовлені ситуативними чинниками — готівковий сегмент ринку, попри повернення ринку до середніх щотижневих обсягів, оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ. Чергове посилення попиту з боку населення на іноземну валюту додатково прискорювало девальваційні процеси на ринку», — пояснив Данилишин.
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Вплив міжнародної підтримки
Данилишин зазначив, що в другій половині 2023 р. виникла невизначеність щодо подальшої зовнішньої фінансової підтримки України.
«Однак НБУ, не тільки залишив в силі свою Стратегію пом’якшення валютних обмежень, але ще й з жовтня 2023 р. скасував режим фіксованого курсоутворення та запровадив режим керовано-гнучкого курсоутворення. Відразу зросли витрати валютних резервів на підтримку валютного курсу (з 1−2 млрд дол. за фіксованого курсу до 2−3 млрд за гнучкого курсу в місяць). Рішення НБУ з лібералізації валютного ринку в умовах гігантського дефіциту платіжного балансу (понад 30 млрд дол. на рік) логічним чином спричинили підвищення попиту на іноземну валюту», — зазначив ексголова Ради НБУ.
Він додав, що зовнішньоторговельний дефіцит — основний чинник валютного дефіциту.
Коментарі - 5
Національний банк України встановив на п’ятницю, 19 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,60 грн/дол ., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.
Гірше ж точно не буде чи все по приколу? ©
(39,6037 — 38,002) / 38,002 ~ 4,215% девальвувала гривня з початку року.
Курс на 19 квітня рік тому — 36,5686, курс на 19 квітня зараз — 39,6037.
(39,6037 — 36,5686) / 36,5686 ~ 8,23% девальвувала гривня за рік.
Курси фінансової грамотності для ексголови Ради Нацбанку — безцінно, для всього останнього є Шмайстеркард.
PS Алекс2006 все ще в плюсі зі своїма гривневими інструментами.