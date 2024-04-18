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18 квітня 2024, 19:22

З початку цього року гривня до долара девальвувала на 3,1% — Данилишин

З початку цього року гривня до долара США девальвувала на 3,1%. За рік (відносно квітня 2023 року) готівкова гривня до долара США девальвувала на 4,4%, а порівняно зі станом на кінець 2023 року, навпаки, ревальвувала на 0,4%. Про це повідомив ексголова Ради Нацбанку Богдан Данилишин у Facebook.

З початку цього року гривня до долара США девальвувала на 3,1%.
Фото:depositphotos

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Які причини коливання курсу

«Спостерігаються ринкові коливання обмінного курсу готівкової гривні, що зумовлені ситуативними чинниками — готівковий сегмент ринку, попри повернення ринку до середніх щотижневих обсягів, оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ. Чергове посилення попиту з боку населення на іноземну валюту додатково прискорювало девальваційні процеси на ринку», — пояснив Данилишин.

Зараз на фоні нових ударів ворога по інфраструктурі валютний курс під додатковою загрозою.

Читайте: Курс валют у середині весни: чи може долар протестувати 40 грн, і що буде з євро

Вплив міжнародної підтримки

Данилишин зазначив, що в другій половині 2023 р. виникла невизначеність щодо подальшої зовнішньої фінансової підтримки України.

«Однак НБУ, не тільки залишив в силі свою Стратегію пом’якшення валютних обмежень, але ще й з жовтня 2023 р. скасував режим фіксованого курсоутворення та запровадив режим керовано-гнучкого курсоутворення. Відразу зросли витрати валютних резервів на підтримку валютного курсу (з 1−2 млрд дол. за фіксованого курсу до 2−3 млрд за гнучкого курсу в місяць). Рішення НБУ з лібералізації валютного ринку в умовах гігантського дефіциту платіжного балансу (понад 30 млрд дол. на рік) логічним чином спричинили підвищення попиту на іноземну валюту», — зазначив ексголова Ради НБУ.

Він додав, що зовнішньоторговельний дефіцит — основний чинник валютного дефіциту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
18 квітня 2024, 19:53
#
39,6/38,01=1,042 это офицал с начала года…
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
18 квітня 2024, 19:56
#
3.1 за 4 месяца, это ж целых 9.3 за год. А облигации дают 18−19. Какие кошмарные убытки несут собственники оьлигаций из-за девальвации))
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
18 квітня 2024, 20:51
#
Калькулятор купи…
+
+14
bonv
bonv
18 квітня 2024, 20:40
#
Долар здорожчав до нового рекорду: офіційний курс валют на п’ятницю.
Національний банк України встановив на п’ятницю, 19 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,60 грн/дол ., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.
Гірше ж точно не буде чи все по приколу? ©
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
18 квітня 2024, 22:14
#
Курс на 1 січня — 38,002, курс на 19 квітня — 39,6037.
(39,6037 — 38,002) / 38,002 ~ 4,215% девальвувала гривня з початку року.

Курс на 19 квітня рік тому — 36,5686, курс на 19 квітня зараз — 39,6037.
(39,6037 — 36,5686) / 36,5686 ~ 8,23% девальвувала гривня за рік.

Курси фінансової грамотності для ексголови Ради Нацбанку — безцінно, для всього останнього є Шмайстеркард.

PS Алекс2006 все ще в плюсі зі своїма гривневими інструментами.
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