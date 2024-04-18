З початку цього року гривня до долара девальвувала на 3,1% — Данилишин

З початку цього року гривня до долара США девальвувала на 3,1%. За рік (відносно квітня 2023 року) готівкова гривня до долара США девальвувала на 4,4%, а порівняно зі станом на кінець 2023 року, навпаки, ревальвувала на 0,4%. Про це повідомив ексголова Ради Нацбанку Богдан Данилишин у Facebook.

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Які причини коливання курсу

«Спостерігаються ринкові коливання обмінного курсу готівкової гривні, що зумовлені ситуативними чинниками — готівковий сегмент ринку, попри повернення ринку до середніх щотижневих обсягів, оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ. Чергове посилення попиту з боку населення на іноземну валюту додатково прискорювало девальваційні процеси на ринку», — пояснив Данилишин.

Зараз на фоні нових ударів ворога по інфраструктурі валютний курс під додатковою загрозою.