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18 квітня 2024, 19:01

Продаж супер'яхт впав на 17% за рік

Продаж супер'яхт у 2023 році впав на 17% у річному вираженні, повідомляє CNBC з посиланням на звіт SuperYacht Times.

Продаж супер'яхт у 2023 році впав на 17% у річному вираженні, повідомляє CNBC з посиланням на звіт SuperYacht Times.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиРинок супер'яхтЗгідно з ним, за весь минулий рік було продано 203 судна — проти 245 у 2022 році та рекордних 313 у 2021-му.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ринок супер'яхт

Згідно з ним, за весь минулий рік було продано 203 судна — проти 245 у 2022 році та рекордних 313 у 2021-му.

Аналітики пов'язують тенденцію зі зростаючими термінами очікування та цінами на яхти.

За словами голови відділу аналітики SuperYacht Times Ральфа Дазерта, покупець, який розміщує замовлення на нову яхту довжиною понад 60 м, змушений чекати три-чотири роки. Затримки на верфях пояснив ефектом пандемії.

Вартість яхт, за словами Дазерта, збільшується через зростання витрат на робочу силу та матеріали. У цих умовах продаж нових суперяхт у 2024 році «ще трохи знизиться», спрогнозував аналітик.

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Хто купує яхти

Найсильніше, за його словами, впали продажі великих супер'яхт завдовжки від 200 м. Торік їх купували на 40% рідше, ніж 2022-го. Основна причина — вихід з ринку багатих покупців з росії, які зіткнулися із західними санкціями, зазначено у звіті SuperYacht Times.

«Російські були схильні замовляти дуже екстравагантні та дуже великі яхти», — підтвердив Дазерт.

На зміну росіянам приходять покупці із США. Минулого року на їхню частку припала майже чверть усіх продажів суперяхт, підрахували в SuperYacht Times. Американці, як правило, замовляють більш компактні яхти, ніж близькосхідні та російські покупці, проте останнім часом і їхні судна зростають у розмірах, йдеться у звіті. Згідно з ним, середня довжина яхти, що належить громадянину Саудівської Аравії, становить 61,6 м, росіянину — 61 м, американцю — 54 м.

Джерело: Мінфін
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