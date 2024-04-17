Кількість покупок українцями з-за кордону на українських сайтах зростає (інфографіка)

У 2024 році зросла кількість покупок в інтернеті на українських сайтах, зроблених з карт українців з-за кордону. Про це свідчать дані сервісу онлайн-платежів WayForPay.

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Лідерство за кількістю покупок в інтернеті на українських сайтах картами наших

громадян вже кілька років поспіль утримують:

Німеччина з долею у 29% з загальної кількості покупок з-за кордону в Україні

Польща з долею у 24,6%

Чехія з долею у 9,6%.

І хоча доля Польщі залишається значною, кількість покупок з цієї країни знижується, а от з Німеччини та Чехії навпаки зростає.

Також долю більше ніж 3% у загальній кількості покупок українцями з європейських країн на вітчизняних сайтах займають:

Велика Британія (6,4%)

Іспанія (4,8%)

Італія (4,4%)

Нідерланди (3,5%).

Найменша кількість покупок (доля менш як 3%) відбувається з Угорщини, Ірландії, Словаччини, Швейцарії, Бельгії, Фінляндії, Естонії, Франції та Румунії.

За оцінками учасників ринку сума товарів та послуг, які були придбані в Україні в

інтернеті протягом 2023 року зросла на 21%. Кожна десята покупка відбувається онлайн й це далеко не стеля можливостей електронної комерції, вважають у WayForPay.

За даними сервісу найбільше зросли оплати українців у 2024 році на даний час: