Чистий відтік капіталу зі спотових біткоїн-ETF склав $58 млн

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Відтік капіталу

Згідно з наявною інформацією, основний відтік коштів припав на криптовалютний ETF від компанії Grayscale Investments. Інвестиційний продукт GBTC зафіксував втрату капіталу в розмірі $79,3 млн.



З моменту запуску в січні 2024 року конвертований фонд цієї компанії позбувся $16,46 млрд.

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Ще одним спотовим біткоїн-ETF, який зіткнувся з відтоком коштів, став спільний фонд таких гравців ринку, як Ark Invest і 21Shares — ARKB. За наявними даними, він втратив $12,9 млн.

Водночас деякі криптовалютні ETF зафіксували приплив капіталу. Інвестиційний продукт iShares Bitcoin Trust (IBIT) отримав фінансові вливання в розмірі $25,8 млн. Це дало змогу довести сумарний приплив коштів у фонд до позначки $15,35 млрд.

Спотовий біткоїн-ETF від компанії VanEck (HODL) отримав $3,56 млн за минулу добу. Приплив капіталу в інвестиційні продукти від фірм Fidelity Investments, Valkyrie Digital Assets і Franklin Templeton сумарно склав $4,9 млн.

Щодо решти чотирьох криптовалютних ETF платформа SoSo Value вказала нульові значення припливу/відпливу.