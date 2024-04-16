Головне за вівторок: прогноз росту ВВП, НБУ та Мінцифра запускають «шерінг», готівковий курс досяг 40 грн за долар

У розділі WEO щодо країн Європи зазначається, що у 2024 році реальний ВВП України становитиме 3,2%. Причому показник за минулий рік був переглянутий Фондом та збільшений до 5% за підсумками року — порівняно з очікуваними раніше 4,5%.

Банки ставлять 40 грн/$ та вище у касах та при конвертації коштів на карткових рахунках населення

У першій половині дня 16 квітня готівковий курс продажу долара у банківських касах сягнув 40 гривень за долар.

НБУ та Мінцифра запускають обмін документів між банками через «Дію»

Національний банк і Міністерство цифрової трансформації запускають спільний проєкт, який спростить обмін документами між банками, їхніми клієнтами та власниками державних реєстрів.

Карткові шахраї грабують українців сильніше: які схеми винаходять і як захиститися