Головне за вівторок: прогноз росту ВВП, НБУ та Мінцифра запускають «шерінг», готівковий курс досяг 40 грн за долар
У розділі WEO щодо країн Європи зазначається, що у 2024 році реальний ВВП України становитиме 3,2%. Причому показник за минулий рік був переглянутий Фондом та збільшений до 5% за підсумками року — порівняно з очікуваними раніше 4,5%.
Банки ставлять 40 грн/$ та вище у касах та при конвертації коштів на карткових рахунках населення
У першій половині дня 16 квітня готівковий курс продажу долара у банківських касах сягнув 40 гривень за долар.
НБУ та Мінцифра запускають обмін документів між банками через «Дію»
Національний банк і Міністерство цифрової трансформації запускають спільний проєкт, який спростить обмін документами між банками, їхніми клієнтами та власниками державних реєстрів.
Карткові шахраї грабують українців сильніше: які схеми винаходять і як захиститися
На початку квітня Нацбанк заявив про суттєве збільшення атак шахраїв на карткові рахунки українців та зростання сум розкрадань. Під час війни шахраї використовують нові схеми та маніпулюють почуттями людей, коли ті перебувають у особливо вразливому становищі.
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