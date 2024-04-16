Банки ставлять 40 грн/$ та вище у касах та при конвертації коштів на карткових рахунках населення

У першій половині дня 16 квітня готівковий курс продажу долара у банківських касах сягнув 40 гривень за долар . Про це свідчать дані фінустанов.

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Продаж долара у банках

На сьогодні готівкову ціну 40 грн/$ на продажі заявила лише одна структура — невеликий запорізький МетаБанк (24 відділення). А ще одна — дніпровський А-Банк (197 відділень) — поставила в касах 39,99 грн/$.

Відразу у шести банків коштує курс продажу 39,95 грн/$: Креді Агріколь Банк (128 відділень), Акордбанк (148), Ідея Банк (72), Комінбанк (58), Мотор-Банк (8) та БТА Банк (1).

Дані щодо відділень взяті з відповідної статистики Нацбанку на 1 квітня 2024 року.

Мінімальну вартість долара на продажі з ранку пропонував Скай Банк (колишній Регіон Банк) з трьома відділеннями — 39,65 грн/$. А середній курс становив 39,84 грн/$ з діапазоном від 39,67 до 39,95 грн/$. Курси купівлі готівкової американської валюти банків становили 38,50−39,52 грн/$.

Банки з найбільшими філіальними мережами ставили такі готівкові курси купівлі/продажу готівкового долара:

Картковий курс

Якщо говорити про карткові курси банків, то тут 40-й курсовий рівень на продажу долара подолало три банки: Акордбанк (40,60 грн/$), Полтава-Банк (40,187 грн/$) та Сенс Банк (40,050 грн/$). А Кредобанк підібрався впритул до цієї позначки — 39,99 грн/$.

Мінімальний картковий курс продажу поставив Укрсиббанк — 39,20 грн/$. А середній становить 39,83 грн/$ із діапазоном 39,68−39,90 грн/$. Середній розмір карткового курсу купівлі знаходиться в діапазоні від 38,90 грн/$ (Оксі Банк) до 39,85 грн/$ (Юнекс Банк).