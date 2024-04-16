Ексвласник збанкрутілого Мегабанку заборгував йому 2,3 мільярда

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 квітня 2024, 11:48

Ексвласник збанкрутілого Мегабанку заборгував йому 2,3 мільярда

Основний акціонер збанкрутілого і виведеного з ринку Мегабанку Віктор Суботін не виконує кредитні зобов’язання перед банком за кредитами, виданими групі його компаній. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Основний акціонер збанкрутілого і виведеного з ринку Мегабанку Віктор Суботін не виконує кредитні зобов’язання перед банком за кредитами, виданими групі його компаній.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Станом на сьогодні сукупна заборгованість за цими кредитними договорами становить понад 2,3 млрд грн.

«Ба більше, ці позичальники замість того, щоб повертати свої борги, користуючись ситуацією в країні, намагаються через суд вивести ліквідну заставу шляхом відмови від подальшого виконання зобов’язань за іпотечними договорами й скасування обтяжень», — сказано в повідомленні.

На час воєнного стану Фонд гарантування вкладів ввів програму реструктуризації для боржників неплатоспроможних банків. Однак «пов'язані з банком особи-боржники АТ „Мегабанк“ не звертаються до банку на предмет розгляду питання про реструктуризацію їхніх боргів».

Фонд гарантування закликав Суботіна «невідкладно повернутися до виконання кредитних зобов’язань перед банком».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
korvin29
korvin29
16 квітня 2024, 11:57
#
Этот банк специально положили, чтоб добраться до его активов и Турбоатома.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Abramon и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами