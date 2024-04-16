Ексвласник збанкрутілого Мегабанку заборгував йому 2,3 мільярда

Основний акціонер збанкрутілого і виведеного з ринку Мегабанку Віктор Суботін не виконує кредитні зобов’язання перед банком за кредитами, виданими групі його компаній. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

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Станом на сьогодні сукупна заборгованість за цими кредитними договорами становить понад 2,3 млрд грн.

«Ба більше, ці позичальники замість того, щоб повертати свої борги, користуючись ситуацією в країні, намагаються через суд вивести ліквідну заставу шляхом відмови від подальшого виконання зобов’язань за іпотечними договорами й скасування обтяжень», — сказано в повідомленні.

На час воєнного стану Фонд гарантування вкладів ввів програму реструктуризації для боржників неплатоспроможних банків. Однак «пов'язані з банком особи-боржники АТ „Мегабанк“ не звертаються до банку на предмет розгляду питання про реструктуризацію їхніх боргів».

Фонд гарантування закликав Суботіна «невідкладно повернутися до виконання кредитних зобов’язань перед банком».