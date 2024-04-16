Основний акціонер збанкрутілого і виведеного з ринку Мегабанку Віктор Суботін не виконує кредитні зобов’язання перед банком за кредитами, виданими групі його компаній. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Ексвласник збанкрутілого Мегабанку заборгував йому 2,3 мільярда
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Станом на сьогодні сукупна заборгованість за цими кредитними договорами становить понад 2,3 млрд грн.
«Ба більше, ці позичальники замість того, щоб повертати свої борги, користуючись ситуацією в країні, намагаються через суд вивести ліквідну заставу шляхом відмови від подальшого виконання зобов’язань за іпотечними договорами й скасування обтяжень», — сказано в повідомленні.
На час воєнного стану Фонд гарантування вкладів ввів програму реструктуризації для боржників неплатоспроможних банків. Однак «пов'язані з банком особи-боржники АТ „Мегабанк“ не звертаються до банку на предмет розгляду питання про реструктуризацію їхніх боргів».
Фонд гарантування закликав Суботіна «невідкладно повернутися до виконання кредитних зобов’язань перед банком».
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