Спікер палати представників США Майк Джонсон має намір цього тижня внести на розгляд до Конгресу окремий законопроєкт щодо підтримки України. Про це пише Forbes.ua.
Палата представників США розгляне окремий законопроєкт про допомогу Україні цього тижня
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Що анонсував Джонсон
Цього тижня планується розглянути окремі законопроєкти, зокрема про фінансування Ізраїлю, підтримку України в війні проти російської агресії, допомогу союзникам у Індо-Тихоокеанському регіоні, а також ініціативу про зміцнення національної безпеки США.
Джонсон висунув свою пропозицію під час закритої конференції Республіканської партії Палати представників у понеділок.
План полягає в тому, щоб спочатку внести процедурну норму, яка регулює усі чотири законопроєкти. Потім кожна пропозиція голосуватиметься окремо, на відміну від ухваленого Сенатом закону про іноземну допомогу на суму $95 млрд, який обʼєднав різні елементи в єдиний пакет, пише The Hill.
Читайте: Спікер Палати представників США Джонсон анонсував розгляд законопроєкту про допомогу Україні
Четвертий законопроєкт, повʼязаний із національною безпекою, за словами Джонсона, включатиме пропозицію допомогти Україні сплатити допомогу шляхом конфіскації російських активів; план надання деякої допомоги у вигляді кредитів; та нові санкції проти Ірану після ударів Тегерану по Ізраїлю у вихідні.
Інший депутат Республіканської партії заявив, що це також буде включати заборону TikTok.
Нагадаємо
Вже протягом кількох місяців республіканці та демократи в Конгресі обговорюють запит президента Джо Байдена про виділення мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.
Республіканці наполягають на нових політичних рішеннях для мексиканського кордону, ставлячи під сумнів подальшу підтримку України.
Коментарі - 3
А вот что пишет другой первоисточник —
Speaker Johnson unveils plan for Ukraine, Israel at closed-door GOP meeting
https://thehill.com/homenews/house/4595993-speaker-johnson-unveils-plan-for-ukraine-israel-at-closed-door-gop-meeting/
Speaker Mike Johnson (R-La.) has unveiled an outline of his plan to move foreign aid through the House, pitching four separate bills to address aid for Ukraine, Israel, Taiwan and other national security priorities that he says will all get votes before the end of the week.
The strategy sparked an immediate backlash from some conservative lawmakers who have demanded that any additional Ukraine aid be accompanied by tougher security on the U.S.-Mexico border — proposals excluded from Johnson’s legislative blueprint — raising questions about the viability of the Speaker’s plans.
«A lot of conservatives are very upset about how this is going down,» said Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.). «He's literally broken his promise.»
…не надо выдавать желаемое за действительное…
«Проте замість того, щоб мовчазно погодитися на прохання США, Україна подвоїла свою стратегію, завдавши ударів по низці російських об'єктів, включно з атакою 2 квітня на третій за величиною нафтопереробний завод Росії. Ці інциденти загострили напруженість у відносинах, оскільки Київ чекає, чи ухвалить Конгрес давно відкладений пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів у той час, як російські війська проривають українські позиції по всій лінії фронту», — йдеться у статті.