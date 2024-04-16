Палата представників США розгляне окремий законопроєкт про допомогу Україні цього тижня

Спікер палати представників США Майк Джонсон має намір цього тижня внести на розгляд до Конгресу окремий законопроєкт щодо підтримки України. Про це пише Forbes.ua.

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Що анонсував Джонсон

Цього тижня планується розглянути окремі законопроєкти, зокрема про фінансування Ізраїлю, підтримку України в війні проти російської агресії, допомогу союзникам у Індо-Тихоокеанському регіоні, а також ініціативу про зміцнення національної безпеки США.

Джонсон висунув свою пропозицію під час закритої конференції Республіканської партії Палати представників у понеділок.

План полягає в тому, щоб спочатку внести процедурну норму, яка регулює усі чотири законопроєкти. Потім кожна пропозиція голосуватиметься окремо, на відміну від ухваленого Сенатом закону про іноземну допомогу на суму $95 млрд, який обʼєднав різні елементи в єдиний пакет, пише The Hill.

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Четвертий законопроєкт, повʼязаний із національною безпекою, за словами Джонсона, включатиме пропозицію допомогти Україні сплатити допомогу шляхом конфіскації російських активів; план надання деякої допомоги у вигляді кредитів; та нові санкції проти Ірану після ударів Тегерану по Ізраїлю у вихідні.

Інший депутат Республіканської партії заявив, що це також буде включати заборону TikTok.

Нагадаємо

Вже протягом кількох місяців республіканці та демократи в Конгресі обговорюють запит президента Джо Байдена про виділення мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Республіканці наполягають на нових політичних рішеннях для мексиканського кордону, ставлячи під сумнів подальшу підтримку України.