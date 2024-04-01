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1 квітня 2024, 11:36

Спікер Палати представників США Джонсон анонсував розгляд законопроєкту про допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що після 9 квітня він має намір винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні. Про це пише Forbes з посиланням на The Hill.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що після 9 квітня він має намір винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні.

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Що відомо

Джонсон заявив, що він розраховує винести на розгляд пакет, що включає допомогу Україні, коли Палата представників повернеться з великодніх канікул, і очікує, що пакет включатиме «деякі важливі нововведення».

Він сказав, що протягом цього час він працював над розробкою пакета заходів і планує внести його, коли Палата представників поновить засідання.

Джонсон навів приклад можливості надання кредиту Україні. «Навіть президент Трамп говорив про концепцію кредиту, за якою… ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми налагоджуємо стосунки, за яких вони зможуть повернути їх нам, коли настане час», — заявив спікер Палати представників США.

Читайте: Фінальне голосування. Сенат США підтримав $60 млрд для України

Джонсон також згадав закон, який дозволить президенту США конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в країні, та передати їх Україні для використання проти росії.

Інтервʼю відбулося в той момент, коли Джонсон дав зрозуміти, що має намір винести закон, який забезпечить фінансування України, але ще не пояснив, як саме він виглядатиме.

Голова комітету Палати представників із розвідки Майк Тернер заявив в неділю, що він упевнений, що допомога Україні матиме «переважну підтримку», коли Конгрес повернеться до роботи, наголосивши на обіцянці Джонсона зробити фінансування України пріоритетом.

«Я вірю, що це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента», — заявив Тернер.

Нагадаємо

Вже протягом кількох місяців республіканці та демократи в Конгресі обговорюють запит президента Джо Байдена про виділення мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Республіканці наполягають на нових політичних рішеннях для мексиканського кордону, ставлячи під сумнів подальшу підтримку України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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ESP3
ESP3
1 квітня 2024, 12:19
#
Если, не дай Бог, фронт рухнет, путин усилится не только за счет населения Украины (как это было на захваченных территориях), но и за счет ресурсов, технологий и предприятий (например, Южный машиностроительный завод, который известен производством межконтинентальных ракет «Сатана»). Я даже не упоминаю захваченное западное оборудование и технологии. После этого он двинется дальше на западные страны. И тогда, согласно договору НАТО, США придется отправлять своих детей на войну. Не понимаю, почему об этом наши политики не говорят в обращениях к США и западным союзникам.
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+15
penetrator1963
penetrator1963
1 квітня 2024, 12:30
#
Об этом уже как год говорит «враг № 2 Украины после путина» Арестович Алексей Батькович. что это срашный сон запада — объединённая российско-украинская армия.
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+15
Maxsvo
Maxsvo
1 квітня 2024, 12:30
#
Вы думаете найдется много дураков которые будут воевать за рашку? Все дураки закончатся на востоке Украины.
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0
Rubi0
Rubi0
1 квітня 2024, 13:14
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На какие западные страны? И главное зачем? В Венгрию Германию Австрию Словакию им нужно продать нефть и газ , а не воевать с ними и потерять рынок сбыта
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