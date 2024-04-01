Спікер Палати представників США Джонсон анонсував розгляд законопроєкту про допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що після 9 квітня він має намір винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні. Про це пише Forbes з посиланням на The Hill.

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Що відомо

Джонсон заявив, що він розраховує винести на розгляд пакет, що включає допомогу Україні, коли Палата представників повернеться з великодніх канікул, і очікує, що пакет включатиме «деякі важливі нововведення».

Він сказав, що протягом цього час він працював над розробкою пакета заходів і планує внести його, коли Палата представників поновить засідання.

Джонсон навів приклад можливості надання кредиту Україні. «Навіть президент Трамп говорив про концепцію кредиту, за якою… ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми налагоджуємо стосунки, за яких вони зможуть повернути їх нам, коли настане час», — заявив спікер Палати представників США.

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Джонсон також згадав закон, який дозволить президенту США конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в країні, та передати їх Україні для використання проти росії.

Інтервʼю відбулося в той момент, коли Джонсон дав зрозуміти, що має намір винести закон, який забезпечить фінансування України, але ще не пояснив, як саме він виглядатиме.

Голова комітету Палати представників із розвідки Майк Тернер заявив в неділю, що він упевнений, що допомога Україні матиме «переважну підтримку», коли Конгрес повернеться до роботи, наголосивши на обіцянці Джонсона зробити фінансування України пріоритетом.

«Я вірю, що це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента», — заявив Тернер.

Нагадаємо

Вже протягом кількох місяців республіканці та демократи в Конгресі обговорюють запит президента Джо Байдена про виділення мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Республіканці наполягають на нових політичних рішеннях для мексиканського кордону, ставлячи під сумнів подальшу підтримку України.