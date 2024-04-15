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15 квітня 2024, 15:13

ЄС видав Польщі рекордний транш

Польща отримала від Європейського Союзу грошовий переказ на суму 27 млрд злотих (6,27 млрд євро), що є найбільшою одноразовою квотою, яку Варшава отримала від Брюсселя за 20 років членства в ЄС. Про це повідомила міністерка фондів і регіональної політики Польщі Катажина Пелчинська-Наленч, передає Укрінформ.

Польща отримала від Європейського Союзу грошовий переказ на суму 27 млрд злотих (6,27 млрд євро), що є найбільшою одноразовою квотою, яку Варшава отримала від Брюсселя за 20 років членства в ЄС.

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«27 мільярдів злотих. Польща отримала найбільший переказ від ЄС за всю історію нашого членства. Це квота з першої платіжної заявки з Національного плану відновлення. Бути в ЄС окупається, але Євросоюз — це не лише гроші, про які забули наші попередники. Нас об'єднують цінності: демократія, рівні можливості, верховенство права, громадянські свободи», — написала вона у Facebook.

Як повідомлялося, Єврокомісія блокувала виділення для попереднього уряду Матеуша Моравецького коштів з Національного плану відновлення через звинувачення попередньої польської влади у недотриманні демократичних стандартів, зокрема щодо внесення законодавчих змін у систему судочинства країни.

Одним зі своїх головних завдань на посаді прем'єр-міністра Польщі після зміни влади Дональд Туск назвав розблокування для Польщі коштів з Національного плану відновлення ЄС. Ці плани були розроблені кожною країною ЄС як механізм виходу економік із кризи після періоду пандемії коронавірусу.

Загалом в межах Національного плану відновлення Польща має отримати від ЄС 137 млрд євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+20
bonv
bonv
15 квітня 2024, 15:26
#
Доблокувалися…
+
0
financialGenius
financialGenius
15 квітня 2024, 16:24
#
Посмотрим, станут ли они после такой помощи более адекватными …
+
+15
Mxevg
Mxevg
15 квітня 2024, 16:27
#
І далі будуть, бо немає тупішого у світі фермера ніж польський.
+
+8
YevgenMuza
YevgenMuza
15 квітня 2024, 17:01
#
Ну да, тупые фермеры — это те, что отстаивают свои интересы)
+
+8
fae
fae
15 квітня 2024, 16:39
#
Не сомневался ни в том что они своего добьются, ни в том что украинские «переговорщики» — куколды.
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
15 квітня 2024, 16:46
#
*** Бобер, пердуль…
+
0
neverice
neverice
15 квітня 2024, 16:59
#
Ну, а нам — зайве нагадування, чим саме нам корисний вступ до ЄС. Окрім спільних цінностей і верховенства права.
Там якщо просумувати надходження зі всіх фондів, то вийде непогана така цифра, причому — не кредитів.
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